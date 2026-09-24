28 Eylül Pazartesi günü Türkiye genelinde hava durumu alarm veriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) yayımladığı son tahmin haritasına göre, yeni haftada Ege kıyıları hariç ülkenin neredeyse tamamı gök gürültülü sağanak yağışlı havanın etkisi altına giriyor.
Meteoroloji il il açıkladı: 69 ilde gök gürültülü sağanak yağış (24 Eylül Perşembe)
Meteoroloji 69 ili uyardı. 28 Eylül Pazartesi günü Türkiye’nin büyük bölümünde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Marmara, Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da kuvvetli yağış ve şimşek alarmı verilirken, sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması istendi.Dilem Taştan
Yurt genelini kapsayan yağış dalgası; Marmara’nın iç kesimleri, Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde etkisini kuvvetli gök gürültülü sağanak olarak gösterecek.
İzmir, Aydın, Muğla ve Çanakkale çevrelerinde parçalı ve az bulutlu bir hava beklenirken, Ege’nin iç kesimlerinde (Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli) yerel sağanaklar görülecek.
Başkent ve İç Anadolu: Ankara başta olmak üzere İç Anadolu genelinde sıcaklıklar 17-20°C bandına gerilerken gün boyu gök gürültülü sağanak yağış hakim olacak.
Marmara ve Karadeniz: İstanbul (23°C), Bursa ve Kocaeli hattı ile Karadeniz sahili boyunca kuvvetli yağış geçişleri ve şimşek aktivitesi bekleniyor.
Güneydoğu Anadolu ve Doğu: Bölgede sıcaklıklar 28-31°C seviyelerinde seyretmesine rağmen nem ve yerel gök gürültülü sağanaklar etkili olacak.
İşte bölge bölge öne çıkan hava tahminleri
En Yüksek / En Düşük (°C)
İstanbul Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı 23 / 14
Ankara Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı18 / 14
İzmir Parçalı Bulutlu 27 / 17
Antalya Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı 29 / 19
Trabzon Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı 23 / 19
Diyarbakır Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı 30 / 18
Haritadaki yaygın gök gürültülü sağanak sembolleri, ani hava değişimlerine ve yerel olumsuzluklara işaret ediyor.
ANİ SU BASKINI VE SEL
Uzmanlar, kısa sürede düşebilecek yoğun yağışlar nedeniyle özellikle kent merkezlerinde ve dere yataklarında su baskınlarına karşı tedbirli olma çağrısı yaptı.
YILDIRIM VE ŞİMŞEK TEHLİKESİ
Yurt genelini kaplayan şimşek aktivitesi sebebiyle açık alanlarda ve yüksek yerlerde bulunulmaması tavsiye ediliyor.
ULAŞIMDA AKSAMALAR
Yağış anında görüş mesafesinin düşmesi ve kayganlaşan yollar nedeniyle sürücülerin takip mesafesini korumaları önem arz ediyor.