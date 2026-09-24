Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York’taki temaslarını sürdürürken kent sokaklarında dikkat çeken bir an yaşandı.
Siyaset bilimci Gönül Tol, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, oteline doğru yürüdüğü sırada polis ekiplerinin yayaların önünü kestiğini ve sokağın geçişe kapatıldığını aktardı.
Tol’un anlatımına göre, bölgede bekleyen yayalar polise karşıya nereden geçebileceklerini sorarken, güvenlik önlemlerinin uygulandığı alandaki araçlardan birinden Hakan Fidan indi.
YAYALAR BEKLERKEN ARAÇTAN FİDAN İNDİ
Gönül Tol, karşılaşmayı sosyal medya hesabından şu ifadelerle anlattı:
“New York’ta otelime yürürken polis yayaların önünü kesti. Herkes nerden karşıya geçeceğiz tüm sokağı kapatmışsınız diye söylenirken araçların birinden Hakan Fidan indi.”
Tol, bunun üzerine polise yolun ne zaman açılacağını sorduğunu belirtti.
Polis memurunun yanıtı ise paylaşımın en dikkat çeken bölümlerinden biri oldu.
POLİSTEN “TANRI BİLİR” YANITI
Tol’un aktardığına göre, “Yol ne zaman açılır?” sorusuna polis memuru “Tanrı bilir” yanıtını verdi.
Yaşananları esprili bir dille aktaran Tol, paylaşımını şu sözlerle tamamladı:
“Bir süre daha buradayız, yaya arkadaşlara ucundan Türk siyasetini anlatayım bari.”
Gönül Tol’un paylaşımı, Hakan Fidan’ın New York’taki temasları sırasında alınan güvenlik önlemlerine ilişkin dikkat çeken bir anekdot olarak sosyal medyaya yansıdı.