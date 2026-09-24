Kaynak: Diğer

AK Parti Balıkesir Milletvekili ve Genel Sekreter Yardımcısı Ali Taylan Öztaylan, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir katılım videosu yayımladı. Videoda, CHP’den istifa eden Bandırmalı Özgür Özel’in AK Parti’ye üyelik işlemlerini tamamladığı ve parti rozetini taktığı görüldü.

Paylaşımı gündeme taşıyan ayrıntı ise isim benzerliği oldu. AK Parti’ye katılan Özgür Özel’in, kamuoyunun yakından tanıdığı siyasi isimle aynı adı taşıması videoya ilgiyi artırdı.





ROZETİ İLÇE BAŞKANI TAKTI

Bandırma’daki AK Parti teşkilatında gerçekleştirilen programda Özgür Özel’in rozetini AK Parti Bandırma İlçe Başkanı Göksel Karlahan taktı. Programa AK Parti Balıkesir Milletvekili ve Genel Sekreter Yardımcısı Ali Taylan Öztaylan da katıldı.

İşte o anlar...