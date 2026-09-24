Kaynak: Haber Merkezi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, haklarında soruşturma veya yargılama sürerken yurt dışına kaçan kişiler ile suç örgütü firarilerinin Türkiye’ye getirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Gürlek, özellikle FETÖ kapsamında aranan kişiler başta olmak üzere Türkiye’nin iadesini istediği firarilere ilişkin süreçlerin yakından takip edildiğini belirtti.

İADE DOSYALARI GÜNCELLENİYOR

Kırmızı bülten çıkarılmasından iade dosyalarının hazırlanmasına kadar tüm aşamaların sürdürüldüğünü ifade eden Gürlek, ortaya çıkan yeni delil ve beyanların da dosyalara eklenerek ilgili ülkelere iletildiğini kaydetti.

ABD’YE İŞ BİRLİĞİ MESAJI

New York temasları sırasında ABD makamlarıyla adli iş birliği konularını da görüştüklerini belirten Gürlek, Türkiye’nin iadesini talep ettiği kişilerin ülkeye getirilmesi konusunda Washington yönetiminden daha güçlü iş birliği beklediklerini söyledi.

“GEREKLİ TÜM ADIMLARI ATACAĞIZ”

Gürlek, firarilerin nerede olduklarına bakılmaksızın iade süreçlerinin takip edileceğini belirterek, Türkiye’ye getirilmeleri ve yargı önüne çıkarılmaları için gerekli girişimlerin sürdürüleceğini ifade etti.