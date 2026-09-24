Özel'den Erdoğan'a fon sorusu: Bu fonda işlem yapan bakanınız var mı?

YENİ Parti lideri Özgür Özel, Türkiye'yi sallayan fon skandalına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çarpıcı bir soru yöneltti. 2 buçuk milyon kişinin mağdur olduğunu belirten Özel, bakanların tasfiye edilen fonlar ile ilişkisi olup olmadığını sordu.