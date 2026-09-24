Kaynak: ANKA

Adana’da yer fıstığı üretiminde bu yıl yaşanan verim artışına rağmen ürün fiyatlarının gerilemesi, üreticilerin yaşadığı sorunları yeniden gündeme taşıdı.

YENİ Parti Adana Milletvekili Bilal Bilici, yer fıstığı üreticilerinin artan girdi maliyetleri karşısında ürünlerinden bekledikleri geliri elde edemediğini belirterek Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) piyasada daha etkin rol üstlenmesi çağrısında bulundu.

FİYAT 60-70 LİRAYA KADAR GERİLEDİ

Türkiye’de yer fıstığı üretiminde ilk sırada bulunan Adana, 2025 verilerine göre ülke üretiminin yüzde 46,4’ünü gerçekleştirdi.

2026 hasadının ilk döneminde kilogramı 100-110 liradan alıcı bulan yer fıstığı, üreticilerin aktardığına göre önce 85 lira seviyesine, son dönemde ise kalite ve boyutuna göre 60-70 lira seviyelerine geriledi.

Bilici, Adana çiftçisinin bu yıl yer fıstığında iyi verim aldığını ancak fiyatların düşmesi nedeniyle emeğinin karşılığını alamadığını söyledi.

“TMO BİR AN ÖNCE SAHİP ÇIKMALI”

Üreticilerin mazot, gübre, tohum, işçilik ve elektrik başta olmak üzere artan maliyetlerle karşı karşıya olduğunu belirten Bilici, TMO’nun yer fıstığı piyasasında daha etkin bir rol üstlenmesi gerektiğini ifade etti.

Bilici, fındıkta uygulanan modele benzer bir sistemin yer fıstığında da oluşturulabileceğini söyledi. Alım kriterleri ve fiyat sisteminin önceden belirlenmesinin üretici açısından öngörülebilirlik sağlayacağını belirten Bilici, gerektiğinde TMO’nun piyasaya müdahil olmasını istedi.

“FINDIĞA BENZER BİR SİSTEM OLUŞTURMASI LAZIM”

Bilal Bilici, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Adanalı ve Çukurovalı yer fıstığı üreticilerine TMO'nun bir an önce sahip çıkması lazım. Bir fiyat endeksi ve alım sistemi oluşturması lazım, fındığa benzer bir sistem oluşturması lazım.”