Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Kurtlar Vadisi’nin Abidin’i yıllar sonra anlattı: 'Hepimiz şok olduk'

Kurtlar Vadisi’nin Abidin’i yıllar sonra anlattı: 'Hepimiz şok olduk'

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevinde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmayla yeniden gündeme gelen Kurtlar Vadisi hakkında dizinin “Abidin”i Abidin Yerebakan konuştu. Yerebakan’ın 'Hepimiz şok olduk' diyerek yaptığı açıklamalar dikkat çekti.

Kaynak: Diğer
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Kurtlar Vadisi’nin Abidin’i yıllar sonra anlattı: 'Hepimiz şok olduk' - Resim: 1

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun 2011 yılında Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybetmesine ilişkin yeniden açılan soruşturma, Türk televizyon tarihinin fenomen dizisi Kurtlar Vadisi’ni yeniden gündeme taşıdı.

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Kurtlar Vadisi’nin Abidin’i yıllar sonra anlattı: 'Hepimiz şok olduk' - Resim: 2

KURTLAR VADİSİ OYUNCULARININ BİLGİSİNE BAŞVURULDU

Dizinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan, soruşturma kapsamında “bilgi sahibi” sıfatıyla ifade verdi. Dizide “Kazım Kaşifoğlu” karakterini canlandıran Sedat Savtak ile “Ömer Baba” rolündeki Emin Olcay’ın da bilgisi alındı.

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Kurtlar Vadisi’nin Abidin’i yıllar sonra anlattı: 'Hepimiz şok olduk' - Resim: 3

Soruşturmanın diziye uzanmasının ardından Kurtlar Vadisi’nde “Abidin” karakterini canlandıran Abidin Yerebakan, A Haber’e önemli açıklamalar yaptı.

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Kurtlar Vadisi’nin Abidin’i yıllar sonra anlattı: 'Hepimiz şok olduk' - Resim: 4

"ÜÇ GÜN SONRA GERÇEK HAYATTA YAŞIYORDUK"

Kurtlar Vadisi’ne 7. bölümde dahil olduğunu ve 97 bölümde rol aldığını belirten Yerebakan, dizinin kendisine büyük bir tanınırlık kazandırdığını söyledi.

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Kurtlar Vadisi’nin Abidin’i yıllar sonra anlattı: 'Hepimiz şok olduk' - Resim: 5

Dönemin senaryo ekibinin oldukça başarılı olduğunu ifade eden Yerebakan, bugün yaşanan gelişmelerin kendisini de şaşırttığını dile getirdi.

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Kurtlar Vadisi’nin Abidin’i yıllar sonra anlattı: 'Hepimiz şok olduk' - Resim: 6

Kaşif Kozinoğlu’nun gündeme geldiği dönemde artık dizide bulunmadığını özellikle belirten Yerebakan, senaryolar ile gerçek hayatta yaşanan bazı gelişmeler arasındaki benzerliklere ilişkin şunları söyledi:

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Kurtlar Vadisi’nin Abidin’i yıllar sonra anlattı: 'Hepimiz şok olduk' - Resim: 7

“Kimse kâhin değil, gaybı ancak Allah bilir. Ama biz bir şey izliyorduk, üç gün sonra onu gerçek hayatta yaşıyorduk. Defalarca bunları yaşadık.”

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Kurtlar Vadisi’nin Abidin’i yıllar sonra anlattı: 'Hepimiz şok olduk' - Resim: 8

"BU İNSANLAR BUNLARI NEREDEN BİLİYORLARDI"

Yerebakan, o dönemde yaşananların arkasında ne olduğunu kendilerinin de bilmediğini belirterek senaryo ekibinin öngörülerinin güçlü olduğunu söyledi.

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Kurtlar Vadisi’nin Abidin’i yıllar sonra anlattı: 'Hepimiz şok olduk' - Resim: 9

Aradan geçen yılların ardından olaylara farklı baktığını anlatan oyuncu, “Bu insanlar bunları nereden biliyorlardı, nasıl yazıyorlardı?” diye sordu.

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Kurtlar Vadisi’nin Abidin’i yıllar sonra anlattı: 'Hepimiz şok olduk' - Resim: 10

Yerebakan, o yıllarda “büyük resmi” göremediklerini, bugün geriye dönüp bakıldığında yaşananların kendisi açısından farklı bir anlam kazandığını ifade etti.

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Kurtlar Vadisi’nin Abidin’i yıllar sonra anlattı: 'Hepimiz şok olduk' - Resim: 11

"DEVLETTEN BAĞIMSIZ BİR YAPI MI VARDI?"

Dizideki karakterler üzerinden verilen mesajlara da değinen Yerebakan, özellikle Ömer Baba ve Aslan Bey karakterlerini örnek göstererek senaryoda işlenen devlet ve güvenlik yapılanmalarına ilişkin sorular yöneltti.

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Kurtlar Vadisi’nin Abidin’i yıllar sonra anlattı: 'Hepimiz şok olduk' - Resim: 12

Yerebakan, devletin bilgisi dışında bir güvenlik yapılanmasının bulunup bulunamayacağını sorgularken oyuncuların senaryodan sorumlu tutulamayacağının da altını çizdi.

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Kurtlar Vadisi’nin Abidin’i yıllar sonra anlattı: 'Hepimiz şok olduk' - Resim: 13

Oyuncunun kendisine yazılan karakteri yorumladığını belirten Yerebakan, kendisinin de senaryoda verilen rolü oynadığını söyledi.

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Kurtlar Vadisi’nin Abidin’i yıllar sonra anlattı: 'Hepimiz şok olduk' - Resim: 14

OSMAN SINAV'IN DÖNEMİNİ ANLATTI

Yerebakan’ın açıklamalarında Kurtlar Vadisi’nin yaratıcısı Osman Sınav’ın projeden ayrıldığı dönem de önemli yer tuttu.

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Kurtlar Vadisi’nin Abidin’i yıllar sonra anlattı: 'Hepimiz şok olduk' - Resim: 15

Yerebakan, dizinin 50. bölümlerine yaklaşıldığı dönemde Sınav’ın davranışlarında değişiklik gözlemlediklerini anlattı. Sınav’ı o dönemde mutsuz gördüklerini belirten oyuncu, yönetmenin zaman zaman sete geldiğinde kimseyle konuşmadan doğrudan ofisine çıktığını söyledi.

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Kurtlar Vadisi’nin Abidin’i yıllar sonra anlattı: 'Hepimiz şok olduk' - Resim: 16

Yerebakan, bu döneme ilişkin kendisinde soru işaretleri oluşturan başka bir konunun da “Nevzat” isimli bir kişinin daha sonra yaptığı açıklamalar olduğunu belirtti.

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Kurtlar Vadisi’nin Abidin’i yıllar sonra anlattı: 'Hepimiz şok olduk' - Resim: 17

55. BÖLÜMDE GELEN KARAR: HEPİMİZ ŞOK OLDUK

Yerebakan, Osman Sınav’ın projeden ayrılacağını öğrendikleri günü de anlattı.

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Kurtlar Vadisi’nin Abidin’i yıllar sonra anlattı: 'Hepimiz şok olduk' - Resim: 18

Anlatımına göre ekip, 55. bölümün çekimlerinin ardından sezon finaline hazırlanırken Kadıköy’deki bir mekânda brunch’a davet edildi. Burada ekibin karşısına çıkan Sınav, Kurtlar Vadisi ile Ekmek Teknesi’ni Raci Şaşmaz ve Bahadır Özdener’e devrettiğini açıkladı.

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Kurtlar Vadisi’nin Abidin’i yıllar sonra anlattı: 'Hepimiz şok olduk' - Resim: 19

Yerebakan, beklemedikleri bu karar karşısında bütün ekibin şaşırdığını belirterek “Hepimiz şok olduk” dedi.

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Kurtlar Vadisi’nin Abidin’i yıllar sonra anlattı: 'Hepimiz şok olduk' - Resim: 20

SINAV'A "DEVAM ETMEMİZ ETİK OLUR MU" DİYE SORDU

Devir kararının ardından Osman Sınav ile özel olarak görüştüğünü anlatan Yerebakan, kendisini sektöre kazandıran kişinin Sınav olduğunu belirterek yönetmene, ayrılığının ardından projede çalışmaya devam etmelerinin etik olup olmayacağını sorduğunu söyledi.

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Kurtlar Vadisi’nin Abidin’i yıllar sonra anlattı: 'Hepimiz şok olduk' - Resim: 21

Yerebakan’ın aktarımına göre Sınav, oyuncuların artık profesyonel olduğunu ve çalışmaya devam etmelerinde herhangi bir sorun bulunmadığını belirterek yaşananların kendi meselesi olduğunu ifade etti.

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Kurtlar Vadisi’nin Abidin’i yıllar sonra anlattı: 'Hepimiz şok olduk' - Resim: 22

"O GÜNDEN SONRA BİZİMLE TEMAS KURMADI"

Yerebakan’ın anlatımına göre Osman Sınav, projeden ayrıldıktan sonra ekip arkadaşlarıyla da ilişkisini kesti.

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Kurtlar Vadisi’nin Abidin’i yıllar sonra anlattı: 'Hepimiz şok olduk' - Resim: 23

Yerebakan, Sınav’ı daha sonra ziyaret etmek istediklerini ancak randevu alamadıklarını ve yönetmenin kendileriyle görüşmediğini söyledi.

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Kurtlar Vadisi’nin Abidin’i yıllar sonra anlattı: 'Hepimiz şok olduk' - Resim: 24

Osman Sınav’ın Kurtlar Vadisi’nden neden ayrıldığı yıllar boyunca merak konusu olmuştu. Sınav da geçmişte kendisine yöneltilen bu soruya ayrıntılı yanıt vermemiş ve nedenini açıklamayacağını söylemişti.

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Kurtlar Vadisi’nin Abidin’i yıllar sonra anlattı: 'Hepimiz şok olduk' - Resim: 25

KOZİNOĞLU SORUŞTURMASINDA KURTLAR VADİSİ DETAYI

Kurtlar Vadisi’nin yeniden inceleme konusu olmasının merkezinde ise dizinin bazı bölümleri ile Kaşif Kozinoğlu’nun ölümü arasındaki zamanlama ve benzerlikler bulunuyor.

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Kurtlar Vadisi’nin Abidin’i yıllar sonra anlattı: 'Hepimiz şok olduk' - Resim: 26

Soruşturma kapsamında senaristler Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan’ın şüpheli olarak değil, “bilgi sahibi” sıfatıyla ifade verdiği belirtildi.

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