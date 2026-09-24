Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Sadece ismi ayda 4.5 milyon lira ediyor

Sadece ismi ayda 4.5 milyon lira ediyor

Tera ve Pusula soruşturması kapsamında gündeme gelen isimlerden Kerem Alkin’in, yönetimlerinde bulunduğu şirketlerden aldığı huzur hakkına ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Kaynak: Haber Merkezi
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Tera soruşturmasında Kerem Alkin’in ifadesine ilişkin dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. Avukatının sözleriyle gündeme gelen detay, şirket yönetimlerindeki ödemelerle ilgili yeni soru işaretleri oluşturdu.

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Gazeteci Bahadır Özgür’ün paylaşımına göre Alkin’in ifadesi sırasında avukatı, müvekkilinin Tera’da ne odasının ne kartvizitinin ne de kendisine ait bir e-posta adresinin bulunduğunu söyledi.

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Özgür, buna karşın Kerem Alkin’in Tera Finansal Yatırımlar Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler ve Peker GYO’nun yönetimlerinde yer aldığını belirtti.

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Paylaşımda, Alkin’in söz konusu üç şirketin yönetimindeki görevleri nedeniyle her birinden aylık 1,5 milyon lira olmak üzere toplam 4,5 milyon lira “huzur hakkı” aldığı ileri sürüldü.

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Gazeteci Bahadır Özgür, üç şirketin genel kurul tutanaklarını paylaştı:

İşte o tutanaklar:

Gündemin sekizinci maddesi uyarınca yönetim kurulu üyelerine ödenecek aylık ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının görüşülmesine geçildi. Pay sahiplerinden Sayın Tera Yatırım Holding Anonim Şirketi tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda yönetim kurulu üyelerine ödenecek aylık ücretin belirlenmesi için verdiği teklif okundu.

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Teklif oylamaya sunuldu ve 1 Ocak 2026 tarihinden başlamak üzere gerçekleştirilecek ilk olağan genel kurul toplantısına kadar yönetim kurulu üyelerine toplam aylık brüt 1.500.000 TL’ye kadar huzur hakkı verilmesi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi yapılan oylama sonucunda 1.708.553.572,12 adet olumlu oya karşı 287.465.055 adet olumsuz oy ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

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Gündemin sekizinci maddesi uyarınca yönetim kurulu üyelerine ödenecek aylık ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının görüşülmesine geçildi. Pay sahiplerinden Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından verilen önerge doğrultusunda yönetim kurulu üyelerine ödenecek aylık ücretin belirlenmesi için verdiği teklif okundu.

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Teklif oylamaya sunuldu ve 1 Ocak 2026 tarihinden başlamak üzere gerçekleştirilecek ilk olağan genel kurul toplantısına kadar yönetim kurulu üyelerine toplam aylık brüt 1.500.000 TL’ye kadar huzur hakkı verilmesi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi yapılan oylama sonucunda katılanların oybirliği ile kabul edildi.

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