Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Ailelere kira ve ısınma yardımı geliyor: Tarih belli oldu

Ailelere kira ve ısınma yardımı geliyor: Tarih belli oldu

Hükümet, dar gelirli aileler için yeni bir sosyal destek paketi hazırlığında. Büyükşehirlerde kira desteğine, soğuk illerde ise ısınma yardımına öncelik verilecek. İşte şartlar ve tarih detayları...

Kaynak: Diğer
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Ailelere kira ve ısınma yardımı geliyor: Tarih belli oldu - Resim: 1

Dar gelirli ailelerin yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik yeni bir sosyal yardım mekanizması üzerinde çalışılıyor.

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Ailelere kira ve ısınma yardımı geliyor: Tarih belli oldu - Resim: 2

Ekonomim'de yer alan habere göre, yeni modelde sosyal yardımların türü ve verilecek tutar sabit bir standart yerine, ailelerin gelir durumu ile yaşadıkları bölgenin iklim ve ekonomik şartlarına göre esnek bir şekilde belirlenecek.

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Ailelere kira ve ısınma yardımı geliyor: Tarih belli oldu - Resim: 3

BÜYÜKŞEHİRLERDE KİRA DESTEĞİ

Yaşam maliyetlerinin ve kira fiyatlarının yüksek olduğu metropollerde yaşayan dar gelirli ailelere kira desteği verilmesine öncelik tanınacak.

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Ailelere kira ve ısınma yardımı geliyor: Tarih belli oldu - Resim: 4

SOĞUK İLLERDE ISINMA YARDIMI

Kış şartlarının ağır geçtiği ve ısınma giderlerinin yüksek olduğu illerde ise odak noktası ısınma yardımları olacak.

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Ailelere kira ve ısınma yardımı geliyor: Tarih belli oldu - Resim: 5

UYGULAMA TAKVİMİ

Hak sahiplerine verilecek destek türü ve nakdi tutarlar henüz resmi olarak açıklanmadı.

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Ailelere kira ve ısınma yardımı geliyor: Tarih belli oldu - Resim: 6

Verilecek tutarların, gelir tespiti ve bölgesel kriterlerin tamamlanmasının ardından netleşmesi bekleniyor.

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Ailelere kira ve ısınma yardımı geliyor: Tarih belli oldu - Resim: 7

Sistemin uygulama takvimi de belli oldu. Yeni sosyal destek modelinin, 2027 yılı bütçesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden (TBMM) geçmesinin ardından resmen hayata geçirilmesi planlanıyor.

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