Kaynak: AA / DHA / İHA

Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı’nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri Doğu Akdeniz’de başladı. Muğla'nın Marmaris ilçesi Aksaz açıklarında icra edilen dev tatbikata Deniz Kuvvetleri Komutanlığının yanı sıra Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığından yaklaşık 14 bin personel katılıyor.

Tatbikat kapsamında 100 gemi ve 50 hava aracı görev alıyor. Çok maksatlı amfibi gemi, fırkateyn, korvet, hücumbot, denizaltı, mayın avlama gemisi, karakol gemileri ve amfibi çıkarma gemilerinin yer aldığı organizasyonda, farklı kuvvetler arası müşterek çalışabilirlik usulleri ile çok tehditli ortamda karar verme yetenekleri test ediliyor.

GENELKURMAY BAŞKANI BAYRAKTAROĞLU TCG ANADOLU'DA

Seçkin gözlemci günü faaliyetleri kapsamında Aksaz açıklarında bulunan TCG Anadolu gemisine gelen Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu, TCG Oruç Reis gemisinden atılan 19 pare top atışıyla karşılandı. Tatbikatı Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da kuvvet komutanlarıyla birlikte TCG Anadolu üzerinden yakından takip etti.

TCG ANADOLU’DAN İLK KALKIŞ: KALKAN DİHA HAVALANDI

Tatbikatta Türkiye'nin deniz havacılığı ve insansız sistemler konsepti açısından tarihi anlar yaşandı. BAYKAR tarafından geliştirilen ve Deniz Kuvvetleri envanterine yeni katılan KALKAN Dikey İnsansız Hava Aracı (DİHA), TCG Anadolu’dan ilk kez havalanarak görev icra etti.

MKE PİRANA KİDA HEDEFİ TAM İSABETLE İMHA ETTİ

Denizkurdu-I/2026'da yerli insansız deniz araçları da yeteneklerini sergiledi. Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından geliştirilen ve yaklaşık 100 kilogram harp başlığına sahip PİRANA Kamikaze İnsansız Deniz Aracı (KİDA) kritik bir taarruza imza attı.

BAYKAR’ın KALKAN DİHA’sı tarafından tespit edilen su üstü hedefi, MKE’nin PİRANA KİDA’sı tarafından vurularak tamamen imha edildi.

SAS VE SAT TİMLERİNDEN NEFES KESEN GÖSTERİ

Tatbikatın diğer aşamalarında ise özel ihtisaslı birlikler zorlu senaryoları uyguladı:

TCG Amasra gemisi ve helikopterdeki SAS timleri tarafından tespit edilen mayın etkisiz hale getirildi.

İlk giriş harekatı kapsamında Yılancık Adası'na taarruz helikopterleri ile havadan, SAT atak botları ile denizden çıkarma yapıldı. Sahile ulaşan SAT timleri adaya Türk bayrağını dikti.

Senaryo gereği adada yaralanan bir asker helikopterle alınarak TCG Anadolu Gemisine getirildi ve sıhhi tahliyesi tamamlandı. SAT personeli helikopterden halatla gemiye atlayarak bayrak açtı.

Deniz karakol uçağından güdümlü merminin engellenmesi amacıyla flare atışı icra edildi. Faaliyetin ilk bölümü denizaltının satha çıkmasıyla tamamlandı.

