Kaynak: AA / İHA

Fon soruşturması kapsamında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız adına kayıtlı 5 lüks araçla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Toplam değerinin yaklaşık 220 milyon TL olduğu değerlendirilen araçların, soruşturma öncesinde farklı kişilere devredildiği belirlendi. Yapılan incelemede, yaklaşık 200-220 milyon TL değerindeki araçların satış bedeli olarak Yarız’ın hesabına yalnızca 26 bin 280 TL gönderildiği tespit edildi. McLaren, Bentley, Rolls-Royce, Maybach ve Audi Q8 marka araçların 7-8 Eylül tarihlerinde 4 farklı kişiye “taşıt satış bedeli” karşılığında devredildiği tespit edildi.

MASAK incelemesinde, araçların gerçek satış bedellerinin ödendiğini gösteren herhangi bir tahsilat kaydına rastlanmadığı belirtildi. Araçlardan 4’ü ekipler tarafından bulunarak muhafaza altına alındı.

Yaklaşık 11,5 milyon TL değerindeki Audi Q8’in bulunmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor. Başsavcılık, araçların soruşturma öncesinde el değiştirmesinin mal varlığının soruşturmadan kaçırılması amacı taşıyıp taşımadığını araştırıyor.

Türkiye'de yatırım fonlarına yönelik soruşturma çok sayıda şirket ve şahsı da içine alacak şekilde

genişliyor. Yüzbinlerce kişinin mağdur olduğu fon vurgununda mağduriyetin nasıl karşılanacağı da

tartışma konusu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre Bakan Mehmet Şimşek başkanlığında ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla bugün yapılacak toplantıda 7 portföy yönetim şirketinin 131 yatırım fonuna

ilişkin tasfiye ve ödeme süreçlerine yönelik teknik çalışmalar masaya yatırılacak.