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Kaynak: Haber Merkezi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde rüşvet iddiaları üzerine yürütülen soruşturma kapsamında Bodrum Liman Başkanı T.A. tutuklandı. Liman Başkanlığı çalışanı Ö.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliğine başvuran acente sahibi T.Ş., Rus bir iş insanına ait lüks yatın ilçeye her girişinde Liman Başkanı T.A.'nın kendisinden 2 bin avro talep ettiğini öne sürdü.

SERİ NUMARALARI ALINAN PARALARLA SUÇÜSTÜ

T.Ş.'nin seri numaraları önceden tespit edilen paralarla T.A.'nın makam odasına girerek teslimat yapmasının ardından ekipler operasyon düzenledi.

Liman Başkanı T.A. suçüstü yakalanırken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen Ö.Ç. de gözaltına alındı.

66 BİN 280 AVRO VE RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin iş yerleri, evleri ve araçlarında yapılan aramalarda 66 bin 280 avro, 440 pound, 660 dolar ve 52 bin 200 lira ele geçirildi.

Aramalarda ayrıca 9 milimetre çapında bir ruhsatsız tabanca, 138 tabanca fişeği, 4 kesici alet ve 8 dijital materyale el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.A., nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Ö.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

T.Ş., yatın 2026 yaz sezonunda Türkiye'ye 6 kez giriş yaptığını, bu nedenle kendisinden toplam 12 bin avro istendiğini iddia etti. İşlemlerin aksamaması için ödemeyi kabul ettiğini belirtti.

Acente sahibi ayrıca T.A.'nın geçmişte çocuğunun sünnet masraflarını kendisine karşılattığını ileri sürdü. T.Ş., 2025 yılında ise yönlendirildiği bir tekneden aldığı 500 bin lirayı, Liman Başkanlığı çalışanı Ö.Ç.'nin evine götürerek T.A.'ya ilettiğini iddia etti.

Şikayetin ardından nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla sulh ceza hakimliğinden teknik ve fiziki takip kararı alındı.