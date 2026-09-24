Kaynak: ANKA

Artvin’in Yusufeli ilçesinde, Artvin-Erzurum kara yolu üzerinde bulunan T-26 Tüneli’nde feci bir trafik kazası meydana geldi. Bir kamyonet ile iki tırın karıştığı zincirleme kazada İran uyruklu tır sürücüsü Nadir Meyranver olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saat 18.45 sıralarında T-26 Tüneli içerisinde yaşandı. Elde edilen bilgilere göre, Erzurum istikametinden Artvin yönüne seyir halinde olan İbrahim Y. (51) idaresindeki 61 ACS 565 plakalı kamyonetin kasasından dışarı sarkan malzeme, karşı yönden gelen 96 AU 247 ve 56 AB 823 plakalı tırlara çarptı.

İRANLI TIR SÜRÜCÜSÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ



Çarpışmanın şiddetiyle 56 AB 823 plakalı tırın direksiyonundaki İran uyruklu sürücü Nadir Meyranver feci şekilde yaşamını yitirdi. Kazada 2 kişi ise yaralandı. Kamyonet sürücüsü İbrahim Y. ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Güvenlik güçleri tünel içinde meydana gelen feci kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.