Kaynak: İHA

Olay, Adıyaman merkeze bağlı Uğurca köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Zeki I. yönetimindeki 02 AGS 123 plakalı traktör, tarlada sürüm yapıldığı esnada birden alevlere teslim oldu. Yükselen dumanları gören sürücünün ihbarı üzerine bölgeye kısa sürede itfaiye ekipleri sevk edildi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ ANCAK ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Olay yerine ulaşan ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Alevlerin tamamen kapladığı traktör yangın sonrası adeta demir yığınına döndü. Araç sahibinin traktörü yaklaşık 3 ay önce satın aldığı öğrenildi.

GÜVENLİK GÜÇLERİ İNCELEME BAŞLATTI

Tarlanın ortasında meydana gelen yangında şans eseri yaralanan ya da dumandan etkilenen olmadı. Meydana gelen olayla ilgili kolluk kuvvetleri tarafından inceleme başlatıldı.