İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentte bisiklet kullanımını artırmayı ve sürdürülebilir ulaşımı güçlendirmeyi hedefleyen yeni paylaşımlı bisiklet modelini başlattı.
İlk etapta İstanbul’un 17 ilçesinde 2 bin 400 bisiklet hizmette olacak. Elektrikli bisikletlerin yer aldığı yeni sistemle, İstanbul’un 2050 karbon nötr vizyonu doğrultusunda önemli bir adım gerçekleştirildi.
Yeni Paylaşımlı Bisiklet Modeli, 18 Eylül 2026 tarihinde Caddebostan Sahili’nde düzenlenen lansman etkinliğiyle görücüye çıktı.
Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte, toplu ulaşım ile bisikletli ulaşımın entegrasyonunu güçlendirmeye yönelik yeni model İstanbullulara tanıdıldı.
Yeni sistem ile metro, otobüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçlarıyla yapılan yolculukların bisikletle tamamlanabilmesine yönelik alternatiflerin artırılması ve farklı ulaşım türleri arasındaki entegrasyonun güçlendirilmesi planlanıyor.
İLGİLİ STK VE SEKTÖR TEMSİLCİLERİ DE KATILDI
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin’in açılış konuşmasıyla başlayan program kapsamında katılımcılar, paylaşımlı bisikletlerle yaklaşık 3 kilometrelik tanıtım sürüşü yaptı.