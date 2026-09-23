Özgür Demirtaş’tan fon mağdurları için dikkat çeken formül

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Tera ve Pusula gibi şirketlerle bağlantılı fonlara ilişkin soruşturmaların ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Demirtaş, mağdurların zararlarının azaltılması amacıyla elde edilen bazı kazançların geri çağrılmasını ve bir “sepet” oluşturulmasını önerdi.