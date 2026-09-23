Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Tera ve Pusula gibi şirketlerle bağlantılı fonlara ilişkin soruşturmaların ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Demirtaş, mağdurların zararlarının azaltılması amacıyla elde edilen bazı kazançların geri çağrılmasını ve bir “sepet” oluşturulmasını önerdi.
Özgür Demirtaş’tan fon mağdurları için dikkat çeken formül
Özgür Demirtaş, fon soruşturmaları sonrası dikkat çeken önerilerde bulundu. Demirtaş, yüksek kazançların geri çağrılmasını, yöneticilerin gelirlerinin incelenmesini ve mağdurlar için ödeme sepeti oluşturulmasını istedi.Kaynak: Haber Merkezi
Demirtaş, özellikle söz konusu fonları ilk kuran ve fonlara ilk yatırım yapan kişilerin yatırımlarını katlayarak elde ettikleri yüksek kârların incelenmesi gerektiğini belirtti. Demirtaş, daha önce gündeme getirdiği “clawback” yöntemine işaret ederek, sisteme ilk girip çıkanların ana paraları dışında elde ettikleri kârların geri çağrılması gerektiğini savundu.
Paylaşımında şirket yöneticilerine de dikkat çeken Demirtaş, tutuklanan başkanlar ve yönetim kurulu üyelerinin fonlardan elde ettikleri kâr payı, huzur hakkı ve maaşların da incelenerek oluşturulacak “sepete” aktarılması gerektiğini ifade etti.
Demirtaş ayrıca, yöneticilerin başka şirketler üzerinden fonlara alınan hisseleri önceden edindiklerinin belirlenmesi halinde ek cezalar uygulanmasını önerdi.
Demirtaş, şirket yöneticileri ve yönetim kurulu üyelerinin alacakları cezaların yanı sıra ömür boyu finans piyasalarından men edilmesi gerektiğini de belirtti. Fonların kuruluşlarından bu yana topladığı işletim ücretlerinin de oluşturulacak sepete dahil edilmesini istedi.
Sosyal medyada fonlara ilişkin uyarılarda bulunan kişilerin dava ve tehditlerle korkutulduğunu öne süren Demirtaş, bu kişilerin de tespit edilmesi gerektiğini savundu. Demirtaş, kendisinin de tehdit edildiğini belirterek “BaşkanlıkDivanı” takma adını kullanan bir hesabı örnek gösterdi.
Demirtaş ayrıca, şirket hisselerinin 30, 50 veya 100 katına çıkmasını izleyen şirket sahiplerinin de sorgulanması gerektiğini ifade etti. Suç tespit edilmesi halinde sorumlular hakkında işlem yapılması gerektiğini belirten Demirtaş, oluşturulacak sepetteki paranın fon sahiplerine payları oranında dağıtılmasını önerdi.
Demirtaş paylaşımının sonunda, soruşturmaların yürütülmesi nedeniyle yetkililere teşekkür ederek, alınacak önlemlerle Türkiye sermaye piyasalarının daha sağlıklı ve güçlü şekilde yoluna devam etmesini umduğunu belirtti. Fonlar nedeniyle zarar görenlere de geçmiş olsun dileklerini iletti.