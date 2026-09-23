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Kaynak: Haber Merkezi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiyesine karar verilen 131 fondaki tekil yatırımcı sayısının 455 bin 758 kişi olduğunu açıkladı. SPK, tasfiye sürecinde yatırımcıların fondaki paylarının ve fonların varlıklarının belirlenerek, elde edilen tutarın yatırımcılara payları oranında dağıtılacağını bildirdi.

131 FONUN TASFİYESİNE KARAR VERİLDİ

SPK'dan yapılan açıklamada, son günlerde tasfiye edilen fonlardaki yatırımcı sayısına ilişkin farklı bilgilerin gündeme geldiği belirtildi.

Kurulun açıklamasında, 17 Eylül 2026 tarihli kararlar doğrultusunda 7 portföy yönetim şirketine (PYŞ) ait 131 fonun tasfiye edilmesine karar verildiği ifade edildi. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) kayıtlarına göre söz konusu fonlardaki tekil yatırımcı sayısının 455 bin 758 kişi olduğu bildirildi.

FONLARDAKİ PARALAR NASIL GERİ ALINACAK?

SPK'nın aldığı kara göre fonların tasfiye sürecini İş Bankası ve Ziraat Bankası yürütecek.

Süreçte öncelikle yatırımcıların fonlardaki payları, haciz ve blokeleri kontrol edilerek kimin fonda ne kadar payının bulunduğu netleştirilecek. Bunun yanı sıra fonların bütün varlıkları, borçları ve alacakları ortaya çıkarılacak.

Hisselerden mevduata, repodan kredilere kadar fonlara ait hesaplar kontrol edilecek. Bu işlemlerin en geç 10 iş günü içinde tamamlanması bekleniyor.

FON VARLIKLARI ZAMANLA SATILACAK

Tasfiye süreci devam ederken fonun yönetim ücreti ve diğer giderleri fonun içinden karşılanmaya devam edecek.

Fonların elindeki hisseler ve diğer varlıklar tek seferde satılmayacak. Bankalar, piyasa şartlarını ve yatırımcıların menfaatini gözeterek varlıkları zaman içinde satacak. Elde edilen tutar ise yatırımcılara fondaki payları oranında dağıtılacak.

17 EYLÜL SONRASI VERİLEN SATIŞ EMİRLERİ DE TASFİYE KAPSAMINDA

Tasfiye sürecinde önemli bir diğer ayrıntı ise 17 Eylül saat 13.30'dan sonra verilen satış emirleri oldu. Bu tarihten ve saatten sonra verilen satış emirlerinin tasfiye sürecine dahil olacağı belirtildi.

SPK'DAN YATIRIMCILARA RESMİ KAYNAK UYARISI

SPK, tasfiye süreciyle ilgili değerlendirmelerde yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamaların dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Kurul, sermaye piyasalarının sağlıklı işleyişi, yatırımcıların haklarının korunması ve piyasa güveninin sürdürülmesi için görev ve sorumluluklarını kararlılıkla yerine getirmeye devam edeceğini belirtti.

SPK'dan yapılan tam açıklama ise şöyle:

''Tasfiye Konusu Fonlardaki Yatırımcı Sayısına İlişkin Açıklama 23 Eylül 2026 Son günlerde kamuoyunda tasfiye edilen fonlardaki yatırımcı sayısına ilişkin farklı bilgiler yer aldığı görülmüştür. Kurul Karar Organı’nın 17/09/2026 tarihli kararları uyarınca 7 portföy yönetim şirketine (PYŞ) ait 131 fonun tasfiye edilmesine karar verilmiştir. Merkezi Kayıt Kuruluşu kayıtlarına göre anılan fonlardaki tekil yatırımcı sayısı 455 bin 758 kişidir. Bu süreçte yatırımcılarımızın sadece resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları dikkate almalarını önemle belirtmek isteriz. Sermaye piyasalarımızın sağlıklı işleyişi, yatırımcılarımızın haklarının korunması ve piyasa güveninin sürdürülmesi konusunda Kurulumuz görev ve sorumluluklarını kararlılıkla yerine getirmeye devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''

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