Yeniçağ Gazetesi
23 Eylül 2026 Çarşamba
İstanbul 14°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Alevler evleri tek tek yutuyor: Kastamonu’nda yangın

Alevler evleri tek tek yutuyor: Kastamonu’nda yangın

Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Deresökü köyünde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek adeta felakete dönüştü. Ahşap bir binada başlayan alevler kısa sürede 7 eve daha sirayet etti. Ekipler yangını söndürmek için seferber oldu.

Kaynak: AA / İHA
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Alevler evleri tek tek yutuyor: Kastamonu’nda yangın - Resim: 1
1 7
Alevler evleri tek tek yutuyor: Kastamonu’nda yangın - Resim: 2

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde bir köyde çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

2 7
Alevler evleri tek tek yutuyor: Kastamonu’nda yangın - Resim: 3

İlçeye bağlı Deresökü köyünde Cemal Tufan'a ait 2 katlı ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

3 7
Alevler evleri tek tek yutuyor: Kastamonu’nda yangın - Resim: 4

Kısa sürede büyüyen yangın, yanında bulunan 7 eve daha sıçradı.

4 7
Alevler evleri tek tek yutuyor: Kastamonu’nda yangın - Resim: 5

İhbar üzerine olay yerine İnebolu ve Devrekani ilçelerinden itfaiye ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

5 7
Alevler evleri tek tek yutuyor: Kastamonu’nda yangın - Resim: 6
6 7
Alevler evleri tek tek yutuyor: Kastamonu’nda yangın - Resim: 7
7 7
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro