Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde bir köyde çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Alevler evleri tek tek yutuyor: Kastamonu’nda yangın
Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Deresökü köyünde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek adeta felakete dönüştü. Ahşap bir binada başlayan alevler kısa sürede 7 eve daha sirayet etti. Ekipler yangını söndürmek için seferber oldu.Kaynak: AA / İHA
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İlçeye bağlı Deresökü köyünde Cemal Tufan'a ait 2 katlı ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
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Kısa sürede büyüyen yangın, yanında bulunan 7 eve daha sıçradı.
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İhbar üzerine olay yerine İnebolu ve Devrekani ilçelerinden itfaiye ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
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