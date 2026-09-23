168 liradan 780 liraya çıkacak: Otoyol ücretinde dikkat çeken iddia

Sonuç: KGM Avrupa Otoyolunun özelleştirilmesi demek; Şu anda 168 TL olan araç geçiş ücretinin, kademe kademe 780 TL’ye çıkması demek! Bu da yüzde 360’a kadar zam yükleniyor demek! Bunun adı, otoyol soygunudur!"