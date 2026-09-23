Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi 168 liradan 780 liraya çıkacak: Otoyol ücretinde dikkat çeken iddia

168 liradan 780 liraya çıkacak: Otoyol ücretinde dikkat çeken iddia

YENİ Parti Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, otoyol özelleştirmesi sonrası İstanbul-Edirne hattındaki geçiş ücretine ilişkin dikkat çeken bir hesaplama paylaşarak, 168 liralık ücretin hangi seviyeye çıkabileceğini açıkladı ve zam iddiasını gündeme taşıdı.

Kaynak: ANKA
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168 liradan 780 liraya çıkacak: Otoyol ücretinde dikkat çeken iddia - Resim: 1

Deniz Yavuzyılmaz, İstanbul-Edirne hattındaki KGM Avrupa Otoyolu’nun özelleştirilmesi durumunda 168 liralık geçiş ücretinin kademeli biçimde 780 liraya yükselebileceğini öne sürdü. Yavuzyılmaz, söz konusu artışın yüzde 360’a kadar ulaşabileceğini ifade etti.

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168 liradan 780 liraya çıkacak: Otoyol ücretinde dikkat çeken iddia - Resim: 2

Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bugün şu ifadeleri kullandı:

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168 liradan 780 liraya çıkacak: Otoyol ücretinde dikkat çeken iddia - Resim: 3

"Köprü ve otoyol özelleştirme planının, vatandaşa faturasını açıklamaya devam ediyoruz! Özelleştirme kapsamına alınan; Otoyolun adı: KGM Avrupa Otoyolu. Güzergah: İstanbul-Edirne. Uzunluk: 211 km. Geçiş ücreti: 168 TL Bu özelleştirme gerçekleşirse, araç geçiş ücretine yapılması beklenen zam oranı yüzde 360. Peki nasıl? Karayolları 1.Bölge’deki, İstanbul-Edirne güzergahını kapsayan, kamunun işlettiği, KGM Avrupa Otoyolu’ndaki araç geçiş ücreti: Kilometre başına 0,80 TL.

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168 liradan 780 liraya çıkacak: Otoyol ücretinde dikkat çeken iddia - Resim: 4

Aynı güzergahta bulunan ve Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan, yandaş şirketlerin işlettiği, Kuzey Marmara Avrupa Otoyolu’nun şu anda araç geçiş ücreti: Kilometre başına 3,71 TL. Aradaki fark 3,60 kat.

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168 liradan 780 liraya çıkacak: Otoyol ücretinde dikkat çeken iddia - Resim: 5

Sonuç: KGM Avrupa Otoyolunun özelleştirilmesi demek; Şu anda 168 TL olan araç geçiş ücretinin, kademe kademe 780 TL’ye çıkması demek! Bu da yüzde 360’a kadar zam yükleniyor demek! Bunun adı, otoyol soygunudur!"

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