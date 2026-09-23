Deniz Yavuzyılmaz, İstanbul-Edirne hattındaki KGM Avrupa Otoyolu’nun özelleştirilmesi durumunda 168 liralık geçiş ücretinin kademeli biçimde 780 liraya yükselebileceğini öne sürdü. Yavuzyılmaz, söz konusu artışın yüzde 360’a kadar ulaşabileceğini ifade etti.
168 liradan 780 liraya çıkacak: Otoyol ücretinde dikkat çeken iddia
YENİ Parti Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, otoyol özelleştirmesi sonrası İstanbul-Edirne hattındaki geçiş ücretine ilişkin dikkat çeken bir hesaplama paylaşarak, 168 liralık ücretin hangi seviyeye çıkabileceğini açıkladı ve zam iddiasını gündeme taşıdı.Kaynak: ANKA
Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bugün şu ifadeleri kullandı:
"Köprü ve otoyol özelleştirme planının, vatandaşa faturasını açıklamaya devam ediyoruz! Özelleştirme kapsamına alınan; Otoyolun adı: KGM Avrupa Otoyolu. Güzergah: İstanbul-Edirne. Uzunluk: 211 km. Geçiş ücreti: 168 TL Bu özelleştirme gerçekleşirse, araç geçiş ücretine yapılması beklenen zam oranı yüzde 360. Peki nasıl? Karayolları 1.Bölge’deki, İstanbul-Edirne güzergahını kapsayan, kamunun işlettiği, KGM Avrupa Otoyolu’ndaki araç geçiş ücreti: Kilometre başına 0,80 TL.
Aynı güzergahta bulunan ve Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan, yandaş şirketlerin işlettiği, Kuzey Marmara Avrupa Otoyolu’nun şu anda araç geçiş ücreti: Kilometre başına 3,71 TL. Aradaki fark 3,60 kat.
Sonuç: KGM Avrupa Otoyolunun özelleştirilmesi demek; Şu anda 168 TL olan araç geçiş ücretinin, kademe kademe 780 TL’ye çıkması demek! Bu da yüzde 360’a kadar zam yükleniyor demek! Bunun adı, otoyol soygunudur!"