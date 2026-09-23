Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Aktüel Robot sıra gecesine katıldı, çiğ köfte yoğurdu

Robot sıra gecesine katıldı, çiğ köfte yoğurdu

Şanlıurfa’da 30 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek TEKNOFEST Güneydoğu için geri sayım sürerken, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’ın sanal medya hesabından paylaştığı tanıtım videosu büyük ilgi gördü.

Kaynak: DHA
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Robot sıra gecesine katıldı, çiğ köfte yoğurdu - Resim: 1

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’in Şanlıurfa’da düzenlenecek Güneydoğu etabı için hazırlıklar sürerken, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, hazırlanan videoyu sanal medya hesabından paylaştı.

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Robot sıra gecesine katıldı, çiğ köfte yoğurdu - Resim: 2

Görüntülerde, Şanlıurfa'nın geleneklerinden olan sıra gecesi ekibi yöresel türküler seslendirirken, bir insansı robotun çiğ köfte yoğurduğu anlar izleyenlerin beğenisini topladı.

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Robot sıra gecesine katıldı, çiğ köfte yoğurdu - Resim: 3

Selçuk Bayraktar’ın "Şanlıurfa biz geliyoruz. Sazlı, sözlü, coşkulu. Son 10 gün" mesajıyla paylaştığı tanıtım videosu kısa sürede milyonlarca kez izlendi.

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Robot sıra gecesine katıldı, çiğ köfte yoğurdu - Resim: 4

Renkli görüntülere sahne olan klipte, Şanlıurfa’nın sıra gecelerinin önemli türkülerinden olan 'Urfalıyam Ezelden', TEKNOFEST için özel olarak uyarlandı.

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Robot sıra gecesine katıldı, çiğ köfte yoğurdu - Resim: 5

TEKNOFEST Güneydoğu, 30 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa GAP Havalimanı’nda gerçekleştirilecek.

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