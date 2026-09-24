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Kaynak: ANKA

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024 tarihinde kaybolan ve 19 Eylül günü Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinin üzerinden iki yıl geçti. Olayın ardından yürütülen adli süreçte yargı kararlarına yönelik dezenformasyon üreten hesaplara karşı yargı harekete geçti.

Diyarbakır Sulh Ceza Hakimliği, Narin Güran davasında Yargıtay tarafından onanan ve kesinleşen yargı kararlarını hedef alarak karar aleyhine sistematik dezenformasyon yürüttüğü belirlenen 99 sosyal medya hesabına erişim engeli getirilmesine karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Narin Güran cinayetine ilişkin 28 Aralık 2024 tarihinde karara bağlanan ana davasında mahkeme; Narin’in annesi Yüksel Güran, amcası Salim Güran ve ağabeyi Enes Güran'ı "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı. Cansız bedeni dereye taşıdığını itiraf eden komşu Nevzat Bahtiyar ise ilk yargılamada "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.

YARGITAY CEZALARI ONAMIŞTI

Dava dosyasının temyiz incelemesini tamamlayan Yargıtay, anne, amca ve ağabeye verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onamıştı. Sanık Nevzat Bahtiyar yönünden ise kararı bozan Yargıtay, sanığın "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan yargılanması gerektiğine hükmetmişti. Bozma kararı sonrası yeniden hakim karşısına çıkarılan Nevzat Bahtiyar, yapılan yargılama sonucunda 17 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Diyarbakır Sulh Ceza Hakimliği’nce, Narin Güran davasında Yargıtay’ın kesinleşmiş yargı kararına rağmen karar aleyhine dezenformasyon yaptıkları tespit edilen 99 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.