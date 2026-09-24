AKOM haftalık hava durumu raporunu paylaştı.
AKOM gün gün açıkladı: İstanbul'da 5 gün aralıksız sağanak yağış
Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) haftalık hava durumu tahmin raporunu yayımladı. AKOM'un açıklamasına göre yarından itibaren 5 gün boyunca aralık gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.Aykut Metehan
AKOM'un raporuna göre gün gün hava durumu şöyle:
25 Eylül Cuma: Yağış beklenmiyor, az bulutlu ve açık.
AKOM'un açıklamasına göre yarın İstanbul'da yağış beklenmiyor. Ancak hafta sonu aralıklarla başlaması bekleyen sağanak yağışların hafta boyunca aralıksız devam etmesi bekleniyor.
26 Eylül Cumartesi: Parçalı bulutlu, yerel yağmurlu.
Cumartesi günü yurda giriş yapması beklenen yağışlar, gün sonuna doğru etkisini artıracak. Cumartesi günü beklenen yağış miktarı metrekare başına 1-3 kg arası.
27 Eylül Pazar: Gök gürültülü sağanak yağmurlu.
Pazar günü hava sıcaklıkları 17-22 derece arasında seyredecek. Metrekareye 5-15 kg yağış düşmesi bekleniyor.
28 Eylül Pazartesi: Parçalı bulutlu, aralıklı yağmurlu.
Pazar günü yaşanacak orta şiddetli yağışlar etkisini nispeten azaltacak. Sıcaklıkların 16-22 derece arasında olması tahmin edilirken, metrekare başına 3-7 kg arası yağış bekleniyor.
29 Eylül Salı: Gök gürültülü sağanak yağmurlu.
Salı günü ile birlikte gök gürültülü sağanak yağışlar şiddetini artırıyor. 16-20 derece arası olması beklenen hava sıcaklığıyla birlikte metrekare başına 5-15 kg yağış bekleniyor.
30 Eylül Çarşamba:
Hafta ortasında yağmurun en şiddetli olduğu güne giriliyor. Sıcaklıkların 15 dereceye kadar düşebileceği belirtilirken, metrekare başına 15-30 kg arası yağış bekleniyor.