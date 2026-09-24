Yeniçağ Gazetesi
24 Eylül 2026 Perşembe
İstanbul 20°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem AKOM gün gün açıkladı: İstanbul'da 5 gün aralıksız sağanak yağış

AKOM gün gün açıkladı: İstanbul'da 5 gün aralıksız sağanak yağış

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) haftalık hava durumu tahmin raporunu yayımladı. AKOM'un açıklamasına göre yarından itibaren 5 gün boyunca aralık gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Aykut Metehan Aykut Metehan
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
AKOM gün gün açıkladı: İstanbul'da 5 gün aralıksız sağanak yağış - Resim: 1

AKOM haftalık hava durumu raporunu paylaştı.

1 14
AKOM gün gün açıkladı: İstanbul'da 5 gün aralıksız sağanak yağış - Resim: 2

AKOM'un raporuna göre gün gün hava durumu şöyle:

2 14
AKOM gün gün açıkladı: İstanbul'da 5 gün aralıksız sağanak yağış - Resim: 3

25 Eylül Cuma: Yağış beklenmiyor, az bulutlu ve açık.

3 14
AKOM gün gün açıkladı: İstanbul'da 5 gün aralıksız sağanak yağış - Resim: 4

AKOM'un açıklamasına göre yarın İstanbul'da yağış beklenmiyor. Ancak hafta sonu aralıklarla başlaması bekleyen sağanak yağışların hafta boyunca aralıksız devam etmesi bekleniyor.

4 14
AKOM gün gün açıkladı: İstanbul'da 5 gün aralıksız sağanak yağış - Resim: 5

26 Eylül Cumartesi: Parçalı bulutlu, yerel yağmurlu.

5 14
AKOM gün gün açıkladı: İstanbul'da 5 gün aralıksız sağanak yağış - Resim: 6

Cumartesi günü yurda giriş yapması beklenen yağışlar, gün sonuna doğru etkisini artıracak. Cumartesi günü beklenen yağış miktarı metrekare başına 1-3 kg arası.

6 14
AKOM gün gün açıkladı: İstanbul'da 5 gün aralıksız sağanak yağış - Resim: 7

27 Eylül Pazar: Gök gürültülü sağanak yağmurlu.

7 14
AKOM gün gün açıkladı: İstanbul'da 5 gün aralıksız sağanak yağış - Resim: 8

Pazar günü hava sıcaklıkları 17-22 derece arasında seyredecek. Metrekareye 5-15 kg yağış düşmesi bekleniyor.

8 14
AKOM gün gün açıkladı: İstanbul'da 5 gün aralıksız sağanak yağış - Resim: 9

28 Eylül Pazartesi: Parçalı bulutlu, aralıklı yağmurlu.

9 14
AKOM gün gün açıkladı: İstanbul'da 5 gün aralıksız sağanak yağış - Resim: 10

Pazar günü yaşanacak orta şiddetli yağışlar etkisini nispeten azaltacak. Sıcaklıkların 16-22 derece arasında olması tahmin edilirken, metrekare başına 3-7 kg arası yağış bekleniyor.

10 14
AKOM gün gün açıkladı: İstanbul'da 5 gün aralıksız sağanak yağış - Resim: 11

29 Eylül Salı: Gök gürültülü sağanak yağmurlu.

11 14
AKOM gün gün açıkladı: İstanbul'da 5 gün aralıksız sağanak yağış - Resim: 12

Salı günü ile birlikte gök gürültülü sağanak yağışlar şiddetini artırıyor. 16-20 derece arası olması beklenen hava sıcaklığıyla birlikte metrekare başına 5-15 kg yağış bekleniyor.

12 14
AKOM gün gün açıkladı: İstanbul'da 5 gün aralıksız sağanak yağış - Resim: 13

30 Eylül Çarşamba:

13 14
AKOM gün gün açıkladı: İstanbul'da 5 gün aralıksız sağanak yağış - Resim: 14

Hafta ortasında yağmurun en şiddetli olduğu güne giriliyor. Sıcaklıkların 15 dereceye kadar düşebileceği belirtilirken, metrekare başına 15-30 kg arası yağış bekleniyor.

14 14
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro