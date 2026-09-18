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Kaynak: AA

Doğu Akdeniz'deki askeri iş birliği adımlarına bir yenisi eklendi. İsrail ve Yunanistan deniz kuvvetleri, iki ülkeye ait savaş gemilerinin katılımıyla Akdeniz'in uluslararası sularında kapsamlı bir ortak tatbikata imza attı.

İsrail ordusu tarafından yapılan resmi açıklamada, söz konusu askeri manevranın iki hafta önce icra edildiği bilgisine yer verildi. Tatbikata İsrail tarafı iki adet füze gemisiyle katılırken, Yunanistan donanması ise iki fırkateyn ile sahada yer aldı.

OPERASYONEL UYUM VE TEHDİT SENSÖRLERİ TEST EDİLDİ

Açıklamada, tatbikatın temel amacının iki ülke donanması arasında süregelen askeri iş birliğini pekiştirmek ve ortak hareket etme yeteneğini üst seviyeye çıkarmak olduğu savunuldu.

Eğitimler kapsamında İsrail ve Yunan unsurlarının, muhtemel acil durumlar da dahil olmak üzere çeşitli operasyonel senaryolar üzerinde çalıştığı kaydedildi. Savaş gemilerinin deniz üzerindeki tehditleri erken tespit etme, analiz etme ve bu tehditlere zamanında müdahale etme yeteneklerinin test edildiği vurgulandı.

Doğu Akdeniz'de güvenlik ve enerji odaklı iş birliklerini artıran iki ülkenin gerçekleştirdiği bu manevra, bölgedeki stratejik dengeler açısından dikkat çekici bir adım olarak değerlendiriliyor.