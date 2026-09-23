YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a fon skandalına ilişkin çarpıcı sorular yöneltti. Özel'in konuya ilişkin açıklaması şöyle:

Sayın Erdoğan, bütün kabineleri atayan kişi olarak soruyorum. Geçmiş kabinelerinizden bu fonda işlem yapan bakan var mı? Bu kabinenizde bu fonda işlem yapan ya da adına işlem yapılan bakan, bakanlar var mı? Sarayda üst düzey bürokratlardan, yakın çalışma arkadaşlarından kimler bu fonla adı anılıyor? Bunların hepsi başta AK Parti çevrelerinde, her yerde konuşuluyor. Ama öyle bir noktadayız ki 'Aman susalım, bu işin üstünü kapatalım.' Bu işin üstü kapatılamaz. En az 2 milyon kişinin mağdur olduğu, 455 bin tekil yatırımcı, en az 2 milyon kişinin 1. derece akrabası olduğu, bir de borcunu ödeyemeyenler, bu fona parasını kaptırıp da başka mağduriyet yaratacaklar düşünüldüğünde meselenin çok daha büyük olduğu bir noktadayız