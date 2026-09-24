Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Şampiyonun kasasına girecek rakam belli oldu: Hangi kulüp ne kadar kazanacak?

Şampiyonun kasasına girecek rakam belli oldu: Hangi kulüp ne kadar kazanacak?

Trendyol Süper Lig'de 2026-27 sezonunda kulüplere ödenecek yayın geliri, galibiyet primi ve sezon sonu sıralamasına göre verilecek ek ödemeler belli oldu. İşte Süper Lig'de dağıtılacak primler...

Kaynak: AA
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Şampiyonun kasasına girecek rakam belli oldu: Hangi kulüp ne kadar kazanacak? - Resim: 1

Trendyol Süper Lig'de mücadele eden takımların sezon sonunda ne kadar gelir elde edeceği merak konusu olurken, kulüplere yapılacak ödemelere ilişkin detaylar da ortaya çıktı. İşte 2026-27 sezonunda takımlara ödenecek primler...

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Şampiyonun kasasına girecek rakam belli oldu: Hangi kulüp ne kadar kazanacak? - Resim: 2

Anadolu Ajansı muhabirinin derlediği bilgilere göre, 182 milyon dolarlık ihale bedelinin yarısı sabit, diğer yarısı ise güncel kur üzerinden hesaplanacak.

Mart 2024'te gerçekleştirilen ihale şartları kapsamında 31,3 lira olarak belirlenen sabit kur, iki yıllık enflasyon güncellemelerinin ardından 52,91 liraya yükselecek.

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Şampiyonun kasasına girecek rakam belli oldu: Hangi kulüp ne kadar kazanacak? - Resim: 3

Galibiyet başına 9,8 milyon lira

Bu kapsamda yayın gelirlerinin dağıtımında her galibiyet yaklaşık 9,8 milyon lira değerinde olacak. Süper Lig'de mücadele eden 18 kulübün her biri ayrıca 174,5 milyon lira katılım payı alacak.

Toplam yayın gelirinin yüzde 28'lik kısmı; Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), alt ligler, hakem ücretleri, Video Yardımcı Hakem (VAR) giderleri ve küme düşen takımlara yapılacak paraşüt ödemeleri için ayrılacak.

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Şampiyonun kasasına girecek rakam belli oldu: Hangi kulüp ne kadar kazanacak? - Resim: 4

Süper Lig kulüplerine 6,5 milyar lira

Kesintilerin ardından Süper Lig kulüpleri arasında dağıtılacak toplam tutar yaklaşık 6,5 milyar lira olacak.

Kulüplere ayrılan gelirin yüzde 48'i eşit şekilde dağıtılırken, yüzde 46'sı takımların sezon içerisindeki performansına göre paylaştırılacak. Kalan yüzde 6'lık bölüm ise ligi ilk 6 sırada tamamlayan takımlara aktarılacak.

Eşit dağıtılacak bölüm kapsamında Süper Lig'de mücadele eden 18 kulübün her biri yaklaşık 174,5 milyon lira katılım payı elde edecek.

Performans için ayrılan yaklaşık 3 milyar liralık pay dikkate alındığında takımlar, kazandıkları her maç karşılığında yaklaşık 9,8 milyon lira gelir sağlayacak. Beraberlikle sonuçlanan karşılaşmalarda ise bu tutar iki takım arasında eşit olarak paylaştırılacak.

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Şampiyonun kasasına girecek rakam belli oldu: Hangi kulüp ne kadar kazanacak? - Resim: 5

Şampiyona 126 milyon lira birincilik primi

Süper Lig'de sezonu ilk 6 sırada tamamlayan takımlar, katılım ve performans paylarının yanı sıra ligdeki derecelerine göre de ek yayın geliri elde edecek.

Bu kapsamda şampiyon takım, birincilik primi olarak yaklaşık 126 milyon lira kazanacak.

Ligi ikinci sırada tamamlayan ekip 101 milyon, üçüncü 76 milyon, dördüncü 51 milyon, beşinci 26 milyon, altıncı ise 13 milyon lira ilave gelir elde edecek.

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Şampiyonun kasasına girecek rakam belli oldu: Hangi kulüp ne kadar kazanacak? - Resim: 6

Kulüplerin bu sezon yayın havuzundan alacağı paylar ve bunların güncel döviz kuruyla karşılıkları şöyle:

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Şampiyonun kasasına girecek rakam belli oldu: Hangi kulüp ne kadar kazanacak? - Resim: 7

Dağıtım kalemleri: milyon ₺ / milyon €

Katılım Bedeli: 174,5 / 3,13

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Şampiyonun kasasına girecek rakam belli oldu: Hangi kulüp ne kadar kazanacak? - Resim: 8

Galibiyet Primi: 9,8 / 0,18

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Şampiyonun kasasına girecek rakam belli oldu: Hangi kulüp ne kadar kazanacak? - Resim: 9

Birincilik Primi: 126 / 2,3

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Şampiyonun kasasına girecek rakam belli oldu: Hangi kulüp ne kadar kazanacak? - Resim: 10

İkincilik Primi: 101 / 1,8

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Şampiyonun kasasına girecek rakam belli oldu: Hangi kulüp ne kadar kazanacak? - Resim: 11

Üçüncülük Primi: 76 / 1,3

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Şampiyonun kasasına girecek rakam belli oldu: Hangi kulüp ne kadar kazanacak? - Resim: 12

Dördüncülük Primi: 51 / 0,9

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Şampiyonun kasasına girecek rakam belli oldu: Hangi kulüp ne kadar kazanacak? - Resim: 13

Beşincilik Primi: 26 / 0,45

Altıncılık Primi: 13 / 0,23

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