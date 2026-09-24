Şampiyonun kasasına girecek rakam belli oldu: Hangi kulüp ne kadar kazanacak?

Galibiyet başına 9,8 milyon lira

Bu kapsamda yayın gelirlerinin dağıtımında her galibiyet yaklaşık 9,8 milyon lira değerinde olacak. Süper Lig'de mücadele eden 18 kulübün her biri ayrıca 174,5 milyon lira katılım payı alacak.

Toplam yayın gelirinin yüzde 28'lik kısmı; Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), alt ligler, hakem ücretleri, Video Yardımcı Hakem (VAR) giderleri ve küme düşen takımlara yapılacak paraşüt ödemeleri için ayrılacak.