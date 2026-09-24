Trendyol Süper Lig'de mücadele eden takımların sezon sonunda ne kadar gelir elde edeceği merak konusu olurken, kulüplere yapılacak ödemelere ilişkin detaylar da ortaya çıktı. İşte 2026-27 sezonunda takımlara ödenecek primler...
Şampiyonun kasasına girecek rakam belli oldu: Hangi kulüp ne kadar kazanacak?
Trendyol Süper Lig'de 2026-27 sezonunda kulüplere ödenecek yayın geliri, galibiyet primi ve sezon sonu sıralamasına göre verilecek ek ödemeler belli oldu. İşte Süper Lig'de dağıtılacak primler...Kaynak: AA
Anadolu Ajansı muhabirinin derlediği bilgilere göre, 182 milyon dolarlık ihale bedelinin yarısı sabit, diğer yarısı ise güncel kur üzerinden hesaplanacak.
Mart 2024'te gerçekleştirilen ihale şartları kapsamında 31,3 lira olarak belirlenen sabit kur, iki yıllık enflasyon güncellemelerinin ardından 52,91 liraya yükselecek.
Galibiyet başına 9,8 milyon lira
Bu kapsamda yayın gelirlerinin dağıtımında her galibiyet yaklaşık 9,8 milyon lira değerinde olacak. Süper Lig'de mücadele eden 18 kulübün her biri ayrıca 174,5 milyon lira katılım payı alacak.
Toplam yayın gelirinin yüzde 28'lik kısmı; Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), alt ligler, hakem ücretleri, Video Yardımcı Hakem (VAR) giderleri ve küme düşen takımlara yapılacak paraşüt ödemeleri için ayrılacak.
Süper Lig kulüplerine 6,5 milyar lira
Kesintilerin ardından Süper Lig kulüpleri arasında dağıtılacak toplam tutar yaklaşık 6,5 milyar lira olacak.
Kulüplere ayrılan gelirin yüzde 48'i eşit şekilde dağıtılırken, yüzde 46'sı takımların sezon içerisindeki performansına göre paylaştırılacak. Kalan yüzde 6'lık bölüm ise ligi ilk 6 sırada tamamlayan takımlara aktarılacak.
Eşit dağıtılacak bölüm kapsamında Süper Lig'de mücadele eden 18 kulübün her biri yaklaşık 174,5 milyon lira katılım payı elde edecek.
Performans için ayrılan yaklaşık 3 milyar liralık pay dikkate alındığında takımlar, kazandıkları her maç karşılığında yaklaşık 9,8 milyon lira gelir sağlayacak. Beraberlikle sonuçlanan karşılaşmalarda ise bu tutar iki takım arasında eşit olarak paylaştırılacak.
Şampiyona 126 milyon lira birincilik primi
Süper Lig'de sezonu ilk 6 sırada tamamlayan takımlar, katılım ve performans paylarının yanı sıra ligdeki derecelerine göre de ek yayın geliri elde edecek.
Bu kapsamda şampiyon takım, birincilik primi olarak yaklaşık 126 milyon lira kazanacak.
Ligi ikinci sırada tamamlayan ekip 101 milyon, üçüncü 76 milyon, dördüncü 51 milyon, beşinci 26 milyon, altıncı ise 13 milyon lira ilave gelir elde edecek.
Kulüplerin bu sezon yayın havuzundan alacağı paylar ve bunların güncel döviz kuruyla karşılıkları şöyle:
Dağıtım kalemleri: milyon ₺ / milyon €
Katılım Bedeli: 174,5 / 3,13
Galibiyet Primi: 9,8 / 0,18
Birincilik Primi: 126 / 2,3
İkincilik Primi: 101 / 1,8
Üçüncülük Primi: 76 / 1,3
Dördüncülük Primi: 51 / 0,9
Beşincilik Primi: 26 / 0,45
Altıncılık Primi: 13 / 0,23