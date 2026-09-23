Kaynak: İHA

Bolu’da ikamet eden 52 yaşındaki Mustafa Bingöl, adına kayıtlı otomobile Mardin’den gönderilen 40 bin liralık idari para cezasıyla neye uğradığını şaşırdı. 21 Eylül tarihinde Mardin’in Artuklu ilçesinde düzenlenen cezanın gerekçesi ise “ehliyetsiz araç kullanmak” oldu.

Ancak Bingöl’ün verdiği bilgilere göre otomobil, cezanın düzenlendiği sırada Mardin’de değil, Ankara’daydı. Üniversite eğitimi için Ankara’da bulunan oğlu tarafından kullanılan aracın Mardin sınırlarına hiç girmediğini belirten Bingöl, cezanın ardından konunun araştırılması için harekete geçti.

ÖNCE ADLİYEYE, ARDINDAN CİMER’E BAŞVURDU

Cezanın kendisine bildirilmesi üzerine Bolu Adliyesi’ne başvuran Bingöl, idari para cezasına itiraz etti. Bingöl ayrıca CİMER üzerinden de başvuruda bulunarak, cezanın düzenlendiği güzergâha ait Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntülerinin incelenmesini istedi.

Yapılacak incelemelerde, cezanın düzenlendiği bölgedeki kamera ve plaka tanıma sistemi kayıtlarının değerlendirilmesi planlanıyor. Kayıtlarda cezaya konu edilen aracın marka, model ve renk bilgilerinin karşılaştırılmasıyla olayın açıklığa kavuşturulması bekleniyor.

“MARDİN NERE, BOLU NERE?”

Mardin’e hayatında yalnızca bir kez gittiğini söyleyen Bingöl, o seyahati de otobüsle gerçekleştirilen bir tur kapsamında yaptığını anlattı.

Bingöl, kendisine gönderilen bildirimle cezadan haberdar olduğunu belirterek yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Bana bir mail geldi. Mailde, adıma kayıtlı ve şu anda Ankara'da bulunan araca Mardin'de 40 bin lira ceza kesildiği yazıyordu. Ceza maddesine baktığımda ise ehliyetsiz bir kişiye araç kullandırmak olduğunu gördüm. Mardin Emniyetine ulaşamadım. Daha sonra adliye aracılığıyla dilekçe verdim. Cezayı görünce şaşırdım tabii. Mardin nere, Bolu nere? Ben bir kere Mardin'e gittim, o da otobüsle tur gezisine gittim.”

CEZANIN KESİLDİĞİ SIRADA OĞLU DERSTEYDİ

Otomobilin Ankara’da bulunduğunu yineleyen Bingöl, cezanın zamanlamasının da kendisi açısından dikkat çekici olduğunu söyledi. Bingöl, aracın üniversitenin ilk günü, oğlunun derste bulunduğu sırada ceza işlemine konu edildiğini belirtti.

Bingöl, yaşananları şu sözlerle aktardı:

“Oğlumu aradım, ‘Oğlum, arabayı birine mi emanet verdin?’ dedim. ‘Hayır baba’ dedi. Zaten vermeyeceğini biliyorum ama yine de emin olmak için ona sordum. Öyle bir şey olmadığını söyledi. Zaten araba da burada, okulun önünde. Ben hem CİMER’e yazdım hem de adliyeye cezanın iptali konusunda dilekçe verdim. Bana, MOBESE kameralarının inceleneceğini, durumun incelemeler sonucunda belli olacağını söylediler.”

CEZA BEDELİNİ ÖDEYECEK

İtiraz süreci devam ederken ceza tutarını ödemesi gerektiğini belirten Bingöl, tanıdığı memurların kendisine indirimli ödeme süresinin kaçırılmaması yönünde tavsiyede bulunduğunu söyledi.

Bingöl, cezanın daha sonra iptal edilmesi halinde ödediği paranın kendisine geri yatırılacağını ifade ederek, “Tabii bu süreçte benim bu cezayı yatırmam gerekiyor. Tanıdığım memur arkadaşlarım var. Onlar, ‘Cezayı yatır, en azından indirimli ödeme sürecini kaçırma. Sonra senin haklı olduğun anlaşılırsa para hesabına geri yatar’ dediler. Büyük ihtimalle öyle yapacağız” diye konuştu.