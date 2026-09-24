Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Nafakada yeni dönem: 13. Yargı Paketi’ndeki ayrıntı ortaya çıktı

Nafakada yeni dönem: 13. Yargı Paketi’ndeki ayrıntı ortaya çıktı

TBMM'de yeni yasama döneminde gündeme gelmesi beklenen 13'üncü yargı paketi için hazırlıklar sürüyor. Paketin öne çıkan başlıkları arasında boşanma davaları, nafaka düzenlemesi ve sosyal medya hesaplarına yönelik kimlik doğrulama sistemi de var. Nafakayla ilgili ayrıntı ortaya çıktı.

Kaynak: Diğer
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Nafakada yeni dönem: 13. Yargı Paketi’ndeki ayrıntı ortaya çıktı - Resim: 1

TBMM, Anayasa gereği 1 Ekim Perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasıyla 5’inci Yasama Yılı’na başlayacak. 1 Temmuz 2027 tarihine kadar devam etmesi planlanan yeni dönemde Meclis’in gündemindeki başlıklardan biri de 13’üncü Yargı Paketi olacak.

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Nafakada yeni dönem: 13. Yargı Paketi’ndeki ayrıntı ortaya çıktı - Resim: 2

Adalet Bakanlığı ve AK Parti grubu tarafından hazırlıkları sürdürülen pakette sosyal medya kullanımı, boşanma davaları ve nafakaya ilişkin yeni düzenlemelerin yer alması planlanıyor.

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Nafakada yeni dönem: 13. Yargı Paketi’ndeki ayrıntı ortaya çıktı - Resim: 3

NAFAKADA YENİ DÜZENLEME HAZIRLIĞI

Pakette, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) süresiz nafaka düzenlemesine ilişkin iptal kararının ardından yeni bir model üzerinde çalışılması öngörülüyor.

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Nafakada yeni dönem: 13. Yargı Paketi’ndeki ayrıntı ortaya çıktı - Resim: 4

Bu kapsamda nafaka için bir alt sınır getirilmesi ve evlilik sürelerinin kademelendirilmesi planlanıyor. Boşanma davalarına ilişkin bazı düzenlemelerin de pakette yer alması bekleniyor.

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Nafakada yeni dönem: 13. Yargı Paketi’ndeki ayrıntı ortaya çıktı - Resim: 5

Adalet Bakanı Akın Gürlek de 13’üncü Yargı Paketi kapsamında yargılamaların hızlandırılmasına yönelik çalışmalar yapılacağını açıklamıştı.

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Nafakada yeni dönem: 13. Yargı Paketi’ndeki ayrıntı ortaya çıktı - Resim: 6

SOSYAL MEDYADA KİMLİK DOĞRULAMA DÖNEMİ

Pakette dikkat çeken bir diğer başlık ise sosyal medya hesaplarına yönelik kimlik doğrulama sistemi.

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Nafakada yeni dönem: 13. Yargı Paketi’ndeki ayrıntı ortaya çıktı - Resim: 7

Hazırlanan düzenlemeyle sosyal medya hesaplarının gerçek kişilerle ilişkilendirilmesini sağlayacak bir doğrulama sistemine geçilmesi planlanıyor. Kimlik doğrulamanın e-Devlet üzerinden yapılması düşünülüyor.

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Nafakada yeni dönem: 13. Yargı Paketi’ndeki ayrıntı ortaya çıktı - Resim: 8

Düzenlemenin; yasa dışı bahis, uyuşturucu ve fuhuş gibi suçların sosyal medya üzerinden işlenmesinin önüne geçmesi hedefleniyor.

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Nafakada yeni dönem: 13. Yargı Paketi’ndeki ayrıntı ortaya çıktı - Resim: 9

Adalet Bakanlığı daha önce de sosyal medya kullanımında banka işlemlerindeki kimlik doğrulamasına benzer bir mekanizma üzerinde çalışıldığını açıklamıştı.

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Nafakada yeni dönem: 13. Yargı Paketi’ndeki ayrıntı ortaya çıktı - Resim: 10

GÖZLER MECLİS GÜNDEMİNDE

13’üncü Yargı Paketi’nin kapsamındaki düzenlemelerin hazırlık sürecinin ardından Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

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Nafakada yeni dönem: 13. Yargı Paketi’ndeki ayrıntı ortaya çıktı - Resim: 11

Pakette sosyal medya, boşanma davaları ve nafakaya ilişkin başlıkların nasıl şekilleneceği ise teklifin Meclis’e sunulmasıyla daha net ortaya çıkacak.

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Nafakada yeni dönem: 13. Yargı Paketi’ndeki ayrıntı ortaya çıktı - Resim: 12

Yeni yargı paketinde süresiz nafakanın kaldırılacağı, kadının çalışıp çalışamayacağı, evliliğin ne kadar sürdüğü ve maddi durum gibi tüm unsurların detaylı şekilde ele alınacağı iddia ediliyor.

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