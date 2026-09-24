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Anasayfa Gündem Meteoroloji ili il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (24 Eylül 2026)

Meteoroloji ili il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (24 Eylül 2026)

Meteoroloji'nin 24 Eylül raporuna göre sabah saatlerinde İç Anadolu'nun doğusu, Akdeniz ve Karadeniz'de başlayan gök gürültülü sağanaklar, öğleden sonra etki alanını genişletiyor. Karadeniz hattında kuvvetli seyreden yağışlı sistem, gece saatlerinde Doğu Karadeniz kıyılarına çekilerek hafifliyor.

Gül Devrim Koyun Gül Devrim Koyun
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Meteoroloji ili il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (24 Eylül 2026) - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz'in parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Sinop, Malatya, Erzincan, Tunceli, Gaziantep, Kilis, Adıyaman çevreleri ile Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji ili il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (24 Eylül 2026) - Resim: 2

Yağışların, Orta Karadeniz (Çorum dışında), Doğu Karadeniz kıyıları, Gümüşhane çevreleri ile Sivas ve Adana'nın kuzey ve doğu, Kayseri'nin doğu, Osmaniye'nin batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji ili il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (24 Eylül 2026) - Resim: 3

HAVA SICAKLIĞI

İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacağı, Marmara'da 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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Meteoroloji ili il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (24 Eylül 2026) - Resim: 4

RÜZGAR

Rüzgarın, genellikle kuzey, güney ve doğu kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji ili il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (24 Eylül 2026) - Resim: 5

UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Orta Karadeniz (Çorum dışında), Doğu Karadeniz kıyıları, Gümüşhane çevreleri ile Sivas ve Adana'nın kuzey ve doğu, Kayseri'nin doğu, Osmaniye'nin batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Meteoroloji ili il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (24 Eylül 2026) - Resim: 6

06:00 - 12:00

Günün ilk saatlerinden itibaren Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olurken, İç Anadolu'nun doğusu, Akdeniz'in iç ve doğu kesimleri, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyı hattında gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini göstermeye başlıyor. Özellikle Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin çevreleri ile İç Anadolu'nun Yozgat, Sivas, Aksaray, Niğde ve Kayseri hatlarında yağışların yer yer "Kuvvetli Yağış" şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji ili il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (24 Eylül 2026) - Resim: 7

12:00 - 18:00

Öğle saatleriyle birlikte yağışlı hava kütlesi doğuya doğru kayarak etki alanını genişletiyor. Batı bölgelerimizde açık ve parçalı bulutlu hava sürerken, Kastamonu, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin başta olmak üzere Orta ve Doğu Karadeniz geneli ile İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı (Erzincan, Tunceli çevreleri) ve Doğu Akdeniz (Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay) boyunca şimşekli ve gök gürültülü kuvvetli sağanak yağışlar devam ediyor.

7 30
Meteoroloji ili il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (24 Eylül 2026) - Resim: 8

18:00 - 24:00

Akşam saatlerine doğru yağışlı sistem etkisini Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun batı kesimlerine çekerek sürdürüyor. İç Anadolu ve Orta Karadeniz'in büyük bölümünde hava parçalı bulutluya dönerken; Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Tunceli, Malatya ve Hatay çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışlar kuvvetli şekilde etkili olmaya devam ediyor.

8 30
Meteoroloji ili il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (24 Eylül 2026) - Resim: 9

00:00 - 06:00

Gece saatlerinden itibaren yağış sistemi yurt genelinde etkisini büyük ölçüde kaybediyor. Ülkenin neredeyse tamamında parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olurken, yalnızca Orta ve Doğu Karadeniz kıyı şeridinde (Ordu, Giresun, Trabzon, Rize) hafif yağışlar görülüyor. Yağışların sadece Artvin ve civarında gök gürültülü sağanak şeklinde lokal olarak devam edeceği öngörülüyor.

9 30
Meteoroloji ili il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (24 Eylül 2026) - Resim: 10

24 Eylül Perşembe bölgelere göre hava durumu şu şekilde;

10 30
Meteoroloji ili il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (24 Eylül 2026) - Resim: 11

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

11 30
Meteoroloji ili il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (24 Eylül 2026) - Resim: 12

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

UŞAK °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

12 30
Meteoroloji ili il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (24 Eylül 2026) - Resim: 13

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adana'nın kuzey ve doğu kesimleri ile Osmaniye'nin batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

13 30
Meteoroloji ili il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (24 Eylül 2026) - Resim: 14

ADANA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile batısının iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

14 30
Meteoroloji ili il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (24 Eylül 2026) - Resim: 15

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sivas'ın kuzey ve doğusu ile Kayseri'nin doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

15 30
Meteoroloji ili il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (24 Eylül 2026) - Resim: 16

ANKARA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

16 30
Meteoroloji ili il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (24 Eylül 2026) - Resim: 17

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

17 30
Meteoroloji ili il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (24 Eylül 2026) - Resim: 18

BOLU °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

18 30
Meteoroloji ili il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (24 Eylül 2026) - Resim: 19

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta Karadeniz (Çorum dışında), Doğu Karadeniz kıyıları ile Gümüşhane çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

19 30
Meteoroloji ili il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (24 Eylül 2026) - Resim: 20

AMASYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

20 30
Meteoroloji ili il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (24 Eylül 2026) - Resim: 21

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Malatya, Erzincan ve Tunceli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

21 30
Meteoroloji ili il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (24 Eylül 2026) - Resim: 22

ERZURUM °C, 26°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, 26°C
Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu , öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

22 30
Meteoroloji ili il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (24 Eylül 2026) - Resim: 23

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

23 30
Meteoroloji ili il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (24 Eylül 2026) - Resim: 24

DİYARBAKIR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

24 30
Meteoroloji ili il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (24 Eylül 2026) - Resim: 25

DENİZLERDE HAVA

Güney Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

25 30
Meteoroloji ili il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (24 Eylül 2026) - Resim: 26

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan, akşam saatlerinde doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, yarın (Cuma) ilk saatlerde batısı güneydoğudan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

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Meteoroloji ili il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (24 Eylül 2026) - Resim: 27

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

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Meteoroloji ili il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (24 Eylül 2026) - Resim: 28

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan, 3 ila 5, güneyi 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde kuzeyi ile öğle saatlerinden itibaren geneli 7 kuvvetinde. Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m. Görüş: İyi.

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Meteoroloji ili il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (24 Eylül 2026) - Resim: 29

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

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Meteoroloji ili il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (24 Eylül 2026) - Resim: 30

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden sonra güneyi güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde. Dalga; 0,25 ila 0,50 m, yer yer 0,75 m. Görüş: İyi.

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