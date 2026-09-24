Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Deprem kahini Frank Hoogerbeets'ten korkutan açıklama: Tehlike daha büyük

Deprem kahini Frank Hoogerbeets'ten korkutan açıklama: Tehlike daha büyük

Şanlıurfa'da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından, sarsıntının başka fayları tetikleyip tetiklemediği ve öncü deprem olup olmadığı merak ediliyor. 2023 yılında 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerini 3 gün önceden bilen Hoogerbeets, Şanlıurfa depremi sonrası açıklama yaptı.

Aykut Metehan Aykut Metehan
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Deprem kahini Frank Hoogerbeets'ten korkutan açıklama: Tehlike daha büyük - Resim: 1

Şanlıurfa'da meydana gelen 5,4'lük depremin Adana'da yaşanan deprem sonrası gelmesine dikkat çeken Frank Hoogerbeets, bölgedeki sismik aktivitenin devam ettiğini belirtti.

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Deprem kahini Frank Hoogerbeets'ten korkutan açıklama: Tehlike daha büyük - Resim: 2

Yaptığı tahminler ile ünlenen ve 'deprem kahini' olarak anılan Hoogerbeets, daha şiddetli bir sarsıntı ihtimaline dikkat çekerken güneye uzanan fay hattının gelecekte büyük bir deprem açısından daha fazla risk altında olduğunu söyledi.

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Deprem kahini Frank Hoogerbeets'ten korkutan açıklama: Tehlike daha büyük - Resim: 3

Hoogerbeets'in Şanlıurfa depremi sonrası yaptığı açıklama şöyle:

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Deprem kahini Frank Hoogerbeets'ten korkutan açıklama: Tehlike daha büyük - Resim: 4

Türkiye'nin doğusunda bugün meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem, üç gün önce Adana'nın kuzeyinde yaşanan yaklaşık 5 büyüklüğündeki depremin ardından geldi.

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Deprem kahini Frank Hoogerbeets'ten korkutan açıklama: Tehlike daha büyük - Resim: 5

Dolayısıyla bölgede sismik aktivitede bir artış görüyoruz.

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Deprem kahini Frank Hoogerbeets'ten korkutan açıklama: Tehlike daha büyük - Resim: 6

Daha şiddetli bir sarsıntı ihtimali olmakla birlikte, güneye (Lübnan/Filistin) uzanan fay hattının yakın gelecekte büyük bir deprem açısından daha fazla risk altında olduğunu tahmin ediyorum.

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Deprem kahini Frank Hoogerbeets'ten korkutan açıklama: Tehlike daha büyük - Resim: 7

HOOGERBEETS KİMDİR?

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Deprem kahini Frank Hoogerbeets'ten korkutan açıklama: Tehlike daha büyük - Resim: 8

Frank Hoogerbeets deprem bilimi araştırmacısıdır.

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Deprem kahini Frank Hoogerbeets'ten korkutan açıklama: Tehlike daha büyük - Resim: 9

Yaptığı isabetli deprem tahminleriyle tanınıyor.

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Deprem kahini Frank Hoogerbeets'ten korkutan açıklama: Tehlike daha büyük - Resim: 10

6 Şubat tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş depremini 3 gün önceden 3 Şubat 2023 tarihinde bilmişti.

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