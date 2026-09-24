Şanlıurfa'da meydana gelen 5,4'lük depremin Adana'da yaşanan deprem sonrası gelmesine dikkat çeken Frank Hoogerbeets, bölgedeki sismik aktivitenin devam ettiğini belirtti.
Deprem kahini Frank Hoogerbeets'ten korkutan açıklama: Tehlike daha büyük
Şanlıurfa'da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından, sarsıntının başka fayları tetikleyip tetiklemediği ve öncü deprem olup olmadığı merak ediliyor. 2023 yılında 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerini 3 gün önceden bilen Hoogerbeets, Şanlıurfa depremi sonrası açıklama yaptı.Aykut Metehan
Yaptığı tahminler ile ünlenen ve 'deprem kahini' olarak anılan Hoogerbeets, daha şiddetli bir sarsıntı ihtimaline dikkat çekerken güneye uzanan fay hattının gelecekte büyük bir deprem açısından daha fazla risk altında olduğunu söyledi.
Hoogerbeets'in Şanlıurfa depremi sonrası yaptığı açıklama şöyle:
Türkiye'nin doğusunda bugün meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem, üç gün önce Adana'nın kuzeyinde yaşanan yaklaşık 5 büyüklüğündeki depremin ardından geldi.
Dolayısıyla bölgede sismik aktivitede bir artış görüyoruz.
Daha şiddetli bir sarsıntı ihtimali olmakla birlikte, güneye (Lübnan/Filistin) uzanan fay hattının yakın gelecekte büyük bir deprem açısından daha fazla risk altında olduğunu tahmin ediyorum.
HOOGERBEETS KİMDİR?
Frank Hoogerbeets deprem bilimi araştırmacısıdır.
Yaptığı isabetli deprem tahminleriyle tanınıyor.
6 Şubat tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş depremini 3 gün önceden 3 Şubat 2023 tarihinde bilmişti.