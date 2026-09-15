Kaynak: İHA

Burdur’un Bucak ilçesine bağlı Alaaddin Mahallesi 37. Sokak’ta yer alan müstakil bir evde, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, binanın tüm çatısını sararak çevrede korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Geceyi aydınlatan yangını fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda kontrol altına alınarak söndürülen yangın sonrası soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. Olayın ardından dron ile çekilen görüntülerde, yapının çatısının tamamen yandığı ve evin büyük bir kısmının ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldiği kayıtlara geçti.

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Olay esnasında ikamette kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma meydana gelmedi. Ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla geniş çaplı inceleme başlattı.