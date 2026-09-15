İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Pusula Finans Holding'in eski üst düzey yöneticilerine yönelik yürütülen soruşturma derinleşiyor.
Katılımevim ve Birevim dosyasında yeni gelişme: Paralar güvende mi, teslimatlar gecikecek mi?
Pusula Finans Holding’in Tera Grubu’na devri sürecinde başlatılan soruşturmada sıcak gelişmeler peş peşe geliyor. Yurt dışına kaçtığı iddialarının ardından teslim olan Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız tutuklandı. Peki Katılımevim’de süreç nasıl ilerleyecek?Gülsüm Hülya Sundu
Finans ve borsa kulislerini sarsan olaylar zincirinde, şirketin Tera Grubu'na devir sürecinde yaşanan hukuki ve idari çalkantılar yatırımcıları ve müşterileri endişelendirdi.
Hakkında yakalama kararı çıkarılan ve telefonunu ofisinde bırakarak Marmaris'ten tekneyle yurt dışına kaçtığı iddia edilen Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız, 12 Eylül Cumartesi günü yaptığı açıklamada iddiaları reddederek Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade vermeye gitmişti.
İfadesinin ardından mahkemeye sevk edilen Yarız, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamındaki bir diğer kritik isim olan Katılımevim Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi. Gelişmelerin ardından Turhan'ın görevinden istifa ettiği bildirildi.
Soruşturmanın arka planında ise şirketin borsadaki dikkat çeken işlemleri ve devir süreci yatıyor. Sürecin kronolojik sıralaması ise şu şekilde oldu:
30 Ağustos: Pusula Finans Holding, şirketin uzun vadeli potansiyeline duyduğu güveni gerekçe göstererek 10 milyar TL’ye kadar hisse geri alım kararı açıkladı.
31 Ağustos - 3 Eylül: Sadece dört işlem gününde hisse fiyatı 65,03 TL'den 45,96 TL'ye kadar gerilerken, toplam 2,29 milyar TL’lik (45,3 milyon adet) devasa bir alım yapıldı. Bu işlemlerle Pusula’nın şirketteki doğrudan payı yüzde 29,50’ye yükseldi.
9 Eylül: Pusula hisselerinin Tera Grubu’na devri için bağlayıcı olmayan görüşmelerin başladığı kamuoyuna duyuruldu.
10 Eylül: Tarafların temel finansal şartlarda mutabık kaldığı açıklandı.
Yönetim kademesindeki kriz ve adli süreç, borsada sert fiyatlamaları beraberinde getirdi. Soruşturma öncesinde, 28 Ağustos tarihinde 68 TL seviyelerinden işlem gören Katılımevim hisseleri, sadece 14 günlük süreçte yüzde 44,52 oranında ağır bir değer kaybı yaşayarak yatırımcısına büyük bir şok yaşattı.
Pusula Portföy yöneticisi Muhammet Yarız'ın tutuklanmasının ardından Tera-Pusula devrinde gözler SPK, BDDK ve Rekabet Kurulu'nun vereceği karara çevrildi. SPK, BDDK ve Rekabet Kurulu'nun onayında. Onaylar gelirse, Tera'nın elinde kendi şirketleri dışında Katılımevim, Birevim, Pusula Portföy, Pusula Yatırım ve İktisat Katılım gibi firmalar da olacak.
Yönetimi devralmaya hazırlanan Tera Grubu, müşteri birikimlerinin devlet güvencesi altında olduğunu ve panik yapılacak bir durum olmadığını açıkladı. Ancak uzmanlar, devam eden hukuki süreçler ve olası idari incelemeler nedeniyle, müşterilere yapılacak teslimat veya iade ödemelerinde dönemsel gecikmeler yaşanabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.