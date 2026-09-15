Katılımevim ve Birevim dosyasında yeni gelişme: Paralar güvende mi, teslimatlar gecikecek mi?

31 Ağustos - 3 Eylül: Sadece dört işlem gününde hisse fiyatı 65,03 TL'den 45,96 TL'ye kadar gerilerken, toplam 2,29 milyar TL’lik (45,3 milyon adet) devasa bir alım yapıldı. Bu işlemlerle Pusula’nın şirketteki doğrudan payı yüzde 29,50’ye yükseldi.