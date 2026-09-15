Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun 2011 yılında Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybetmesine ilişkin yeniden yürütülen soruşturmada dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme: Kurtlar Vadisi senaristleri ne dedi?
Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun 2011 yılında cezaevinde hayatını kaybetmesine ilişkin 15 yıl sonra yeniden başlatılan soruşturma Kurtlar Vadisi Pusu’ya da uzandı. Üç senarist “bilgi sahibi” sıfatıyla ifade verdi. Senaristlerin ifadeleri ortaya çıktı.Kaynak: Haber Merkezi
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan savcıya ifade verdi.
Yaklaşık 2,5 saat süren ifadelerde üç senarist, soruşturmada “bilgi sahibi” sıfatıyla dinlendi.
Adliye çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan senaristler, herhangi bir açıklama yapmadan adliyeden ayrıldı.
SENARİSTLERE DİKKAT ÇEKEN SORULAR YÖNELTİLDİ
Soruşturma kapsamında senaristlere, Kaşif Kozinoğlu’ndan esinlenildiği iddia edilen karakterle ilgili çeşitli sorular yöneltildi.
Senaristlere, “Kozinoğlu ile ilgili senaryo nasıl yazıldı?”, “Herhangi bir kişi veya kurumdan etkilendiniz mi?” ve “Size bir senaryo dayatması yapıldı mı?” soruları yöneltildi.
Senaristlerin bu sorulara verdiği yanıtlar ise şöyle oldu:
“Hayır, bize herhangi bir kişi ve kurumdan bir dayatma söz konusu değil. Bizim metnimiz doğal akışında ilerleyen bir metindir. Tesadüfen denk gelmiştir. Herhangi bir kasıt yoktur.”
KAZIM KAŞİFOĞLU KARAKTERİ YENİDEN GÜNDEMDE
Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmayla birlikte Kurtlar Vadisi Pusu’daki Kazım Kaşifoğlu karakteri de yeniden gündeme geldi.
Oyuncu Sedat Savtak’ın canlandırdığı karakter, dizinin 123. bölümünde eski bir istihbaratçı olarak hikâyeye dahil olmuştu.
Kaşifoğlu’nun dizideki ölümünün, gerçek hayattaki Kozinoğlu’nun ölüm tarihiyle yakınlığı da uzun yıllardır tartışma konusu olmuştu.
DİZİDEKİ ÖLÜM SAHNESİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Kazım Kaşifoğlu karakteri, 10 Kasım 2011’de yayımlanan 136. bölümde bir hücrede tutulmuş ve çeşitli olayların ardından ölüm tehdidiyle karşı karşıya kalmıştı.
Bu bölümün yayınlanmasından iki gün sonra, 12 Kasım 2011’de, gerçek hayatta Kaşif Kozinoğlu Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybetmişti.
Dizinin 8 Aralık 2011’de yayımlanan 139. bölümünde ise Kaşifoğlu karakterinin spor yaptıktan ve duş aldıktan sonra koluna şırıngayla hava enjekte edilmesi sonucu öldürüldüğü sahne ekrana gelmişti.
Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmanın yeniden gündeme gelmesiyle birlikte, Kurtlar Vadisi dizisiyle ilgili yıllardır konuşulan iddialar da yeniden gündeme taşındı.