Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme: Kurtlar Vadisi senaristleri ne dedi?

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme: Kurtlar Vadisi senaristleri ne dedi?

Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun 2011 yılında cezaevinde hayatını kaybetmesine ilişkin 15 yıl sonra yeniden başlatılan soruşturma Kurtlar Vadisi Pusu’ya da uzandı. Üç senarist “bilgi sahibi” sıfatıyla ifade verdi. Senaristlerin ifadeleri ortaya çıktı.

Kaynak: Haber Merkezi
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Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme: Kurtlar Vadisi senaristleri ne dedi? - Resim: 1

Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun 2011 yılında Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybetmesine ilişkin yeniden yürütülen soruşturmada dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

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Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme: Kurtlar Vadisi senaristleri ne dedi? - Resim: 2

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan savcıya ifade verdi.

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Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme: Kurtlar Vadisi senaristleri ne dedi? - Resim: 3

Yaklaşık 2,5 saat süren ifadelerde üç senarist, soruşturmada “bilgi sahibi” sıfatıyla dinlendi.

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Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme: Kurtlar Vadisi senaristleri ne dedi? - Resim: 4

Adliye çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan senaristler, herhangi bir açıklama yapmadan adliyeden ayrıldı.

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Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme: Kurtlar Vadisi senaristleri ne dedi? - Resim: 5

SENARİSTLERE DİKKAT ÇEKEN SORULAR YÖNELTİLDİ

Soruşturma kapsamında senaristlere, Kaşif Kozinoğlu’ndan esinlenildiği iddia edilen karakterle ilgili çeşitli sorular yöneltildi.

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Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme: Kurtlar Vadisi senaristleri ne dedi? - Resim: 6

Senaristlere, “Kozinoğlu ile ilgili senaryo nasıl yazıldı?”, “Herhangi bir kişi veya kurumdan etkilendiniz mi?” ve “Size bir senaryo dayatması yapıldı mı?” soruları yöneltildi.

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Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme: Kurtlar Vadisi senaristleri ne dedi? - Resim: 7

Senaristlerin bu sorulara verdiği yanıtlar ise şöyle oldu:

“Hayır, bize herhangi bir kişi ve kurumdan bir dayatma söz konusu değil. Bizim metnimiz doğal akışında ilerleyen bir metindir. Tesadüfen denk gelmiştir. Herhangi bir kasıt yoktur.”

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Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme: Kurtlar Vadisi senaristleri ne dedi? - Resim: 8

KAZIM KAŞİFOĞLU KARAKTERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmayla birlikte Kurtlar Vadisi Pusu’daki Kazım Kaşifoğlu karakteri de yeniden gündeme geldi.

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Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme: Kurtlar Vadisi senaristleri ne dedi? - Resim: 9

Oyuncu Sedat Savtak’ın canlandırdığı karakter, dizinin 123. bölümünde eski bir istihbaratçı olarak hikâyeye dahil olmuştu.

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Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme: Kurtlar Vadisi senaristleri ne dedi? - Resim: 10

Kaşifoğlu’nun dizideki ölümünün, gerçek hayattaki Kozinoğlu’nun ölüm tarihiyle yakınlığı da uzun yıllardır tartışma konusu olmuştu.

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Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme: Kurtlar Vadisi senaristleri ne dedi? - Resim: 11

DİZİDEKİ ÖLÜM SAHNESİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Kazım Kaşifoğlu karakteri, 10 Kasım 2011’de yayımlanan 136. bölümde bir hücrede tutulmuş ve çeşitli olayların ardından ölüm tehdidiyle karşı karşıya kalmıştı.

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Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme: Kurtlar Vadisi senaristleri ne dedi? - Resim: 12

Bu bölümün yayınlanmasından iki gün sonra, 12 Kasım 2011’de, gerçek hayatta Kaşif Kozinoğlu Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybetmişti.

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Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme: Kurtlar Vadisi senaristleri ne dedi? - Resim: 13

Dizinin 8 Aralık 2011’de yayımlanan 139. bölümünde ise Kaşifoğlu karakterinin spor yaptıktan ve duş aldıktan sonra koluna şırıngayla hava enjekte edilmesi sonucu öldürüldüğü sahne ekrana gelmişti.

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Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme: Kurtlar Vadisi senaristleri ne dedi? - Resim: 14

Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmanın yeniden gündeme gelmesiyle birlikte, Kurtlar Vadisi dizisiyle ilgili yıllardır konuşulan iddialar da yeniden gündeme taşındı.

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