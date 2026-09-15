Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme: Kurtlar Vadisi senaristleri ne dedi?

Senaristlerin bu sorulara verdiği yanıtlar ise şöyle oldu:

“Hayır, bize herhangi bir kişi ve kurumdan bir dayatma söz konusu değil. Bizim metnimiz doğal akışında ilerleyen bir metindir. Tesadüfen denk gelmiştir. Herhangi bir kasıt yoktur.”