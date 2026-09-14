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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da Gazi Anadolu Lisesi'nde düzenlenen '2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Açılışı ve Ankara'da Yapımı Tamamlanan Eğitim Yatırımlarının Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Burada konuşan Erdoğan, 2026-2027 eğitim öğretim yılının öğrenci ve öğretmenlere hayırlı olmasını diledi.

'ÇOCUKLARIMIZIN BAŞARI GRAFİĞİ HER YIL YÜKSELİYOR'

Erdoğan, "Bugün burada olduğu gibi her eğitim öğretim yılı başlangıcında zihni açık, ufku geniş, bilgili, kültürlü, donanımlı, özgüven sahibi nesillerin yetişmekte olduğunu görmenin bahtiyarlığı içindeyiz. Gençlerimizle, evlatlarımızla her buluşmamızda şuna şahit oluyorum; birileri sürekli kötümser senaryolar yazsa da gerçekten başarılı, dünyayı takip eden, teknolojiyi iyi kullanan, kendini geliştirmeye çalışan pırıl pırıl, ışıl ışıl bir gençlik filiz veriyor. Sadece eğitimde değil, sporda, sanatta, bilimde ve diğer alanlarda maşallah çocuklarımızın başarı grafiği her yıl yükseliyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitim öğretim yılı açılışında öğrencilerle “Çay Elinden Öteye” türküsünü söyleyip sohbet etti. O anlar, kameralara yansıdı.