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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nin eylül ayı oturumunda AK Partili kadın meclis üyesinin CHP’li kadın meclis üyesine yönelik sözleri tartışmaya neden oldu.

Meclisteki görüşmeler sırasında AK Partili üye, CHP’li kadın meclis üyesine “Senin kocan nerede?” diye seslendi. Sözlerin ardından salonda tansiyon yükseldi.



'SEN KİMSİN BÖYLE SORU SORUYORSUN?'

İBB Başkanvekili Nuri Aslan, kullanılan ifadeye sert tepki gösterdi. İnsanların aileleri ya da ekonomik durumları üzerinden küçük düşürülmesinin kabul edilemeyeceğini belirten Aslan, bir kişiye eşinin ya da kocasının nerede olduğunu sorarak göndermede bulunmanın insana yakışmadığını söyledi.

Aslan, “Ne demek ‘Kocan nerede?’ ya? Sen kimsin, böyle bir soruyu soruyorsun?” ifadelerini kullandı.

Bir kadının başka bir kadına bu şekilde hitap etmesini doğru ve etik bulmadığını ifade eden Aslan, 2026 yılında bu tür bir söylemin kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Nuri Aslan, yaşanan olay nedeniyle İBB Başkanvekili sıfatıyla kadınlardan özür diledi. Aslan, meclis üyelerine insanların birbirine karşı saygılı olması gerektiğini hatırlattı.