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Kaynak: AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) verilerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre endeks, ağustosta bir önceki aya göre oranla 0,93 azalış kaydetti.

YILLIK VE 12 AYLIK ORTALAMALARDA ARTIŞ SÜRÜYOR

Aylık düşüşe rağmen endeksteki yıllık tırmanış devam etti. Tarım ÜFE, geçen yılın aralık ayına göre oranla 9,2, geçen yılın aynı ayına göre oranla 21,91 ve 12 aylık ortalamalara göre ise oranla 33,47 artış gösterdi.

SEKTÖRLERDE SON DURUM

Sektörel bazda bir önceki aya göre yaşanan değişimler şöyle gerçekleşti:

Tarım ve avcılık ürünleri: Oranla 0,86 azalış

Balıkçılık ve su ürünleri: Oranla 1,74 azalış

Ormancılık ürünleri: Oranla 1,77 azalış



BİTKİSEL ÜRÜNLERDE DÜŞÜŞ, HAYVANSAL ÜRÜNLERDE YÜKSELİŞ

Ana gruplar incelendiğinde, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde bir önceki aya göre oranla 6,23 azalış yaşandı. Buna karşın çok yıllık bitkisel ürünlerde oranla 3,22, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde ise oranla 2 artış kaydedildi.

ZİRVEDEKİ ALT GRUPLAR

Verilerde alt gruplardaki rekor artışlar dikkat çekti. Yıllık bazda en yüksek artış oranla 69,99 ile sebze, kavun-karpuz, kök ve yumrularda görüldü. Aylık bazda ise en yüksek tırmanış oranla 153,75 artış ile tropikal ve subtropikal meyveler alt grubunda gerçekleşti.