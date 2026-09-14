Kaynak: AA / ANKA

Kırıkkale’de trafik ekiplerince drone destekli gerçekleştirilen denetimde, uygulamayı fark eden sürücünün araçta bulunan yolcu ile yer değiştirdiği tespit edildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahıllı Kavşağı'nda dron destekli trafik uygulaması yaptı.

240 BİN LİRA İDARİ CEZA KESİLDİ

Uygulamayı fark eden bir sürücü, otomobilini durdurup araçtaki yolcu ile yer değiştirdi. Ardından yoluna devam eden otomobil, ekiplerce çevirme noktasında durduruldu.

İncelemede daha önce ehliyetine el konulduğu tespit edilen sürücü ile araç sahibine toplam 240 bin lira idari ceza kesildi.