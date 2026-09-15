Kaynak: DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunun önlenmesine yönelik yürüttüğü saha çalışmaları kapsamında dev bir operasyona imza attı.

ARAÇTA YARIM TON YAKIN MADDE ELE GEÇİRİLDİ

14 Eylül tarihinde Bayrampaşa’da tespit edilen şüpheli bir araca operasyon düzenleyen ekipler, araç içerisine gizlenmiş halde 486 kilo 450 gram pregabalin maddesi ele geçirdi.

Operasyon anında araçta bulunan 1 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

GÖZALTI SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Soruşturmayı derinleştiren narkotik polisi, uyuşturucu sevkiyatıyla bağlantılı olduğunu belirlediği 3 şüpheliyi daha düzenlenen eş zamanlı çalışma ile yakaladı. Gözaltına alınan toplam 4 şüpheli hakkında "TCK 188" maddesi kapsamında başlatılan adli tahkikat devam ediyor.