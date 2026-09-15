Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) eski Başkanı Melih Gökçek’in oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek’in Almanya’da 8,7 milyon euro değerinde bir alışveriş merkezi (AVM) satın alma girişimi ve servet kaynağı olarak düğünlerinde takılan altınları göstermesi siyasette yeni bir tartışma başlattı.
Özgür Özel'den Melih Gökçek'e altın göndermesi: Bizim de vardı ama...
Gökçek ailesinin Almanya’da 8,7 milyon euroluk AVM alma girişimine ilişkin servet kaynağını "düğün altınları" olarak açıklamasına Özgür Özel'den kinayeli yanıt geldi.Kaynak: Diğer
Katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, söz konusu açıklamalara kinayeli bir dille tepki gösterdi.
Kendi hayatından örnekler vererek düğün ve doğum süreçlerindeki birikimlerini açıklayan Özel, şunları söyledi:
''DOĞUM ALTINLARINI HIRSIZ ÇALDI "
şunları söyledi:
"Biz düğün yapmadık. Nikahta takılan altınları bozdurup eczanenin masraflarına harcadık, nikahtan hemen sonra eczane açmıştık.''
''Kızımın doğumunda da altın takıldı ama doğumda gelen altınlar çalındı, eve hırsız girdi. Çok bir şey değildi ama üzüldük tabii.''
''Çalınmasa da zaten AVM alamazdık."
Gökçek ailesinin servet beyanına ilişkin eleştirilerini sürdüren Özel, takılan altınlarla milyon euroluk gayrimenkul alınamayacağına dikkat çekti.