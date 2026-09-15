Yeniçağ Gazetesi
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Özgür Özel'den Melih Gökçek'e altın göndermesi: Bizim de vardı ama...

Gökçek ailesinin Almanya’da 8,7 milyon euroluk AVM alma girişimine ilişkin servet kaynağını "düğün altınları" olarak açıklamasına Özgür Özel'den kinayeli yanıt geldi.

Kaynak: Diğer
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Özgür Özel'den Melih Gökçek'e altın göndermesi: Bizim de vardı ama... - Resim: 1

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) eski Başkanı Melih Gökçek’in oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek’in Almanya’da 8,7 milyon euro değerinde bir alışveriş merkezi (AVM) satın alma girişimi ve servet kaynağı olarak düğünlerinde takılan altınları göstermesi siyasette yeni bir tartışma başlattı.

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Özgür Özel'den Melih Gökçek'e altın göndermesi: Bizim de vardı ama... - Resim: 2

Katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, söz konusu açıklamalara kinayeli bir dille tepki gösterdi.

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Özgür Özel'den Melih Gökçek'e altın göndermesi: Bizim de vardı ama... - Resim: 3

Kendi hayatından örnekler vererek düğün ve doğum süreçlerindeki birikimlerini açıklayan Özel, şunları söyledi:

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Özgür Özel'den Melih Gökçek'e altın göndermesi: Bizim de vardı ama... - Resim: 4

''DOĞUM ALTINLARINI HIRSIZ ÇALDI "

şunları söyledi:

"Biz düğün yapmadık. Nikahta takılan altınları bozdurup eczanenin masraflarına harcadık, nikahtan hemen sonra eczane açmıştık.''

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Özgür Özel'den Melih Gökçek'e altın göndermesi: Bizim de vardı ama... - Resim: 5

''Kızımın doğumunda da altın takıldı ama doğumda gelen altınlar çalındı, eve hırsız girdi. Çok bir şey değildi ama üzüldük tabii.''

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Özgür Özel'den Melih Gökçek'e altın göndermesi: Bizim de vardı ama... - Resim: 6

''Çalınmasa da zaten AVM alamazdık."

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Özgür Özel'den Melih Gökçek'e altın göndermesi: Bizim de vardı ama... - Resim: 7

Gökçek ailesinin servet beyanına ilişkin eleştirilerini sürdüren Özel, takılan altınlarla milyon euroluk gayrimenkul alınamayacağına dikkat çekti.

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