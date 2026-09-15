Özgür Özel'den Melih Gökçek'e altın göndermesi: Bizim de vardı ama...

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) eski Başkanı Melih Gökçek’in oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek’in Almanya’da 8,7 milyon euro değerinde bir alışveriş merkezi (AVM) satın alma girişimi ve servet kaynağı olarak düğünlerinde takılan altınları göstermesi siyasette yeni bir tartışma başlattı.