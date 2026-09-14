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Trabzon'un Akçaabat ilçesinde 2021 yılında “dur” ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücünün çarpması sonucu şehit olan polis memuru Yusuf Ceylan'ın 6 yaşındaki kızı Melis Nare Ceylan, eğitim hayatına başladı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde yaşayan Melis Nare, Cumhuriyet İlkokulunda birinci sınıfa başlarken okulun ilk gününde babasının meslektaşları onu yalnız bırakmadı.

POLİS ARACIYLA OKULUNA GÖTÜRÜLDÜ

Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Melis Nare'yi evinden alarak polis aracıyla okuluna götürdü. Ekipler, küçük kıza yolculuk boyunca eşlik ederek sınıfına kadar yanında oldu.

Okulda düzenlenen programa Alaçam Kaymakamı Fatih Kayabaşı, Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Gün ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özkurt da katıldı.

Protokol üyeleri öğrenciler ve şehit çocuklarıyla bir araya gelerek çeşitli hediyeler verdi.

DEDESİ DUYGULARINI ANLATTI

Melis Nare'nin dedesi Nurettin Baş, torununun okulun ilk gününde yalnız bırakılmamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Günün kendileri için oldukça duygusal geçtiğini belirten Baş, şehit Yusuf Ceylan'ın en küçük çocuğunun birinci sınıfa başladığını söyledi. Emniyet ekiplerinin Melis Nare'yi evinden alarak okuluna kadar götürdüğünü anlatan Baş, kendilerini yalnız bırakmayan yetkililere teşekkür etti.

NE OLMUŞTU

Melis Nare'nin babası polis memuru Yusuf Ceylan, 2021 yılında Trabzon'un Akçaabat ilçesinde görev yaptığı sırada “dur” ihtarına uymayan ehliyetsiz bir sürücünün çarpması sonucu şehit olmuştu.