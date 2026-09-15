Kaynak: İHA

Erzincan Belediyesi, kentin altyapı ve peyzaj ihtiyaçlarını karşılamak üzere üretime daylı bir belediyecilik örneği sergiliyor. Sıcağa ve soğuğa karşı yüksek direnciyle tanınan ve 100 yıldan fazla dayanıklılık gösteren andezit taşı, belediyenin kendi imkanlarıyla çıkartılarak tesislerde işleniyor. Tretuvar ve çevre düzenlemelerinde tercih edilen taşlar, belediye bütçesinde önemli miktarda tasarruf tasarrufu sağlıyor.

KAYALARDAN ŞEHİR ESTETİĞİNE

Üzümlü ilçesinin Karatepe mevkiinden dev vinçler yardımıyla çıkarılan dev kayalar, belediyenin Ekşisu mevkisinde yer alan Fen İşleri Andezit Taşı Fabrikası’na naklediliyor. Tesislerde işleme ve kesme aşamasına alınan ham maddeler, modern yöntemlerle kullanım alanlarına uygun boyutlara getiriliyor.

ÇİFT VARDİYA İLE YÜKSEK KAPASİTE

Fen İşleri Müdürlüğü bünyesindeki fabrikada görev yapan 30 kişilik ekip, çift vardiyalı çalışma sistemiyle üretime aralıksız devam ediyor. Tesis bünyesinde yaklaşık 10 farklı çeşitte üretilen andezit taşları, yılda ortalama 50 bin metrekarelik alanın kaplama ihtiyacını karşılıyor. Kendi personeli ve öz kaynaklarıyla üretim yapan belediye, Erzincan sokaklarını uzun ömürlü malzemelerle süslemeyi sürdürüyor.