Neredeyse hemen her gün art arda gelen zamlar, maaş azlığı vatandaşları isyan ettirmeye devam ediyor. Okulların açılmasıyla vatandaşların harzamaları katlandı. Sosyal medyada bir vatandaş, devlet okuluna gönderdiği çocuklarının okul masraflarına isyan etti.

Büyük oğlumun okuduğu okulun anlaşmalı olduğu servis şirketinin kendisini aradığını anlatan vatandaş ⁠”Bu yıl da servisle mi devam edeceksiniz?" diye sorulduğunu belirtti. Evle okul arası 8,4-9 km olduğuna dikkat çeken vatandaş servis ücretinin yıllık 100 bin TL olduğunu söyledi. Okul ücretleri için çalıştığını ifade ederek artan fiyatlara tepki gösteren vatandaşın isyanı sosyal medyada gündem oldu.

Genç annenin beğeni ve yorum yağan sözleri şöyle;

"Az önce büyük oğlumun okuduğu okulun anlaşmalı olduğu servis şirketi aradı. ⁠”Bu yıl da servisle mi devam edeceksiniz?" diye. Evle okul arası 8,4 km, hadi 9 km olsun. Bu mesafe için belirlenen ücret yıllık 100 bin TL. Sağ olsunlar taksit de yapıyorlarmış! ⁠Okulda yemekhane var. Hadi "Her gün ben hazırlamayayım, gidip yemekhanede yesin" dersem... Geçen yıl 5.000 liraydı, o da bir 7-8 bin TL olmuştur. Bir de kreşe giden küçük oğlum var. Onun da aylık ödemesini düşünürsek, e ben iki çocuğumun sadece okul ücretleri için çalışıyorum! ⁠Söyleyeceklerim bu kadar."