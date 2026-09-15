Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Aktüel MasterChef'te kaptanlar belli oldu: Kazanan bakın kim oldu

MasterChef'te kaptanlar belli oldu: Kazanan bakın kim oldu

MasterChef Türkiye'de eleme gecesinin ardından kaptanlık heyecanı başladı. Yarışmacıların kıyasıya mücadelesinde kazanan isim belli olurken, mavi ve kırmızı takımın kaptanları da netleşti. İşte detaylar...

Kaynak: Haber Merkezi
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MasterChef'te kaptanlar belli oldu: Kazanan bakın kim oldu - Resim: 1

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı.

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MasterChef'te kaptanlar belli oldu: Kazanan bakın kim oldu - Resim: 2

Pazar akşamı gerçekleştirilen eleme gecesinde Cansu yarışmaya veda etti.

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MasterChef'te kaptanlar belli oldu: Kazanan bakın kim oldu - Resim: 3

Kaptanlık oyununun ardından mavi ve kırmızı takımda yer alan yarışmacılar da belli oldu.

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MasterChef'te kaptanlar belli oldu: Kazanan bakın kim oldu - Resim: 4

14 Eylül MasterChef Türkiye bölümünde yarışmacılar, hazırladıkları en başarılı tabakla şeflerin beğenisini kazanmaya çalıştı. Peki MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?

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MasterChef'te kaptanlar belli oldu: Kazanan bakın kim oldu - Resim: 5

14 Eylül MasterChef kırmızı ve mavi takım kaptanı kim oldu, takımlar nasıl oluştu?

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MasterChef'te kaptanlar belli oldu: Kazanan bakın kim oldu - Resim: 6

MASTERCHEF SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bu hafta eleme potasına Cansu, Emre, Armağan, Tolgahan, Şadi, Recep, Nilay ve Batuhan girmişti. Şeflerin değerlendirmesinin ardından eleme potasından çıkan isimler Armağan, Nilay, Şadi ve Tolgahan oldu. Finale Cansu ve Emre kaldı. Yarışmaya veda eden isim ise Cansu oldu.

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MasterChef'te kaptanlar belli oldu: Kazanan bakın kim oldu - Resim: 7

MASTERCHEF'TE KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

14 Eylül MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu kazanan isim Armağan oldu.

Armağan mavi takım kaptanı olurken, Bahar kırmızı takım kaptanı oldu.

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