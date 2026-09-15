MasterChef'te kaptanlar belli oldu: Kazanan bakın kim oldu

MASTERCHEF SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bu hafta eleme potasına Cansu, Emre, Armağan, Tolgahan, Şadi, Recep, Nilay ve Batuhan girmişti. Şeflerin değerlendirmesinin ardından eleme potasından çıkan isimler Armağan, Nilay, Şadi ve Tolgahan oldu. Finale Cansu ve Emre kaldı. Yarışmaya veda eden isim ise Cansu oldu.