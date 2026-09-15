TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı.
MasterChef'te kaptanlar belli oldu: Kazanan bakın kim oldu
MasterChef Türkiye'de eleme gecesinin ardından kaptanlık heyecanı başladı. Yarışmacıların kıyasıya mücadelesinde kazanan isim belli olurken, mavi ve kırmızı takımın kaptanları da netleşti. İşte detaylar...Kaynak: Haber Merkezi
Pazar akşamı gerçekleştirilen eleme gecesinde Cansu yarışmaya veda etti.
Kaptanlık oyununun ardından mavi ve kırmızı takımda yer alan yarışmacılar da belli oldu.
14 Eylül MasterChef Türkiye bölümünde yarışmacılar, hazırladıkları en başarılı tabakla şeflerin beğenisini kazanmaya çalıştı. Peki MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
14 Eylül MasterChef kırmızı ve mavi takım kaptanı kim oldu, takımlar nasıl oluştu?
MASTERCHEF SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Bu hafta eleme potasına Cansu, Emre, Armağan, Tolgahan, Şadi, Recep, Nilay ve Batuhan girmişti. Şeflerin değerlendirmesinin ardından eleme potasından çıkan isimler Armağan, Nilay, Şadi ve Tolgahan oldu. Finale Cansu ve Emre kaldı. Yarışmaya veda eden isim ise Cansu oldu.
MASTERCHEF'TE KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
14 Eylül MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu kazanan isim Armağan oldu.
Armağan mavi takım kaptanı olurken, Bahar kırmızı takım kaptanı oldu.