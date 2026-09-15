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Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin inşaat üretim endeksi verilerini kamuoyuyla paylaştı. Açıkladığı verilerle inşaat sektöründeki gidişatı ortaya koyan TÜİK, endeksin temmuzda yıllık bazda oranla 4,7 gerilediğini bildirdi.

BİNA İNŞAATINDA SERT DÜŞÜŞ

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, temmuz ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla bina inşaatı sektörü endeksi oranla 8 azaldı. Benzer şekilde özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi de oranla 4,9 gerileme kaydetti. Alt sektörler arasında yükseliş gösteren tek alan ise oranla 14 artış ile bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi oldu.

AYLIK BAZDA KIPIRDANMA VAR

Yıllık bazdaki gerilemeye karşın inşaat üretim endeksi, temmuzda aylık bazda oranla 1,1 yükseliş kaydetti.

Bir önceki aya göre alt sektörlerdeki aylık değişimler ise şu şekilde gerçekleşti:

Bina inşaatı sektörü: Oranla 0,9 artış

Bina dışı yapıların inşaatı sektörü: Oranla 2 artış

Özel inşaat faaliyetleri sektörü: Oranla 1 artış