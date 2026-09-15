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Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2026 dönemine ilişkin Hizmet Üretim Endeksi verilerini açıkladı. Açıkladığı verilerle hizmet sektörünün performansını ortaya koyan TÜİK, endeksin Temmuz 2026’da bir önceki yılın aynı ayına göre oranla 3 artış gösterdiğini bildirdi.

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Yıllık bazda sektörlerin performansı incelendiğinde en yüksek tırmanış oranla 7,9 ile bilgi ve iletişim hizmetlerinde gerçekleşti. Diğer sektörlerdeki yıllık değişimler ise şu şekilde kaydedildi:

Ulaştırma ve depolama hizmetleri: Oranla 2,8 artış

Konaklama ve yiyecek hizmetleri: Oranla 5,3 artış

Mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler: Oranla 5,5 artış

Gayrimenkul hizmetleri: Oranla 5,2 azalış

İdari ve destek hizmetleri: Oranla 3,3 azalış

AYLIK BAZDA ORANLA 1 YÜKSELİŞ

Hizmet üretim endeksi, Temmuz 2026’da bir önceki aya göre ise oranla 1 yükseldi. Aylık bazda ulaştırma ve depolama hizmetleri oranla 0,1 gerilerken; konaklama ve yiyecek hizmetleri oranla 2,3, bilgi ve iletişim hizmetleri oranla 0,9, gayrimenkul hizmetleri oranla 1,3, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler oranla 3,1, idari ve destek hizmetleri ise oranla 0,2 artış gösterdi.