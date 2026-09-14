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Hatay / Halit İRİ / YENİÇAĞ

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde huzur ve asayişin sağlanması amacıyla yürüttümleri çalışmalar kapsamında Dörtyol ilçesinde operasyon gerçekleştirdi. Edinilen bilgilere göre, Numuneevler Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisine ulaşan ekipler harekete geçti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, içeride kumar oynadığı tespit edilen 5 şahıs suçüstü yakalandı.

PARA CEZASI VE OYUNA EL KONULDU

Polis ekiplerinin iş yerinde yaptığı detaylı aramalarda kumar masasında bulunan oyun malzemelerine ve suç unsuru olduğu değerlendirilen 7 bin 500 liraya el konuldu. Adreste kumar oynadığı belirlenen 5 kişiye toplamda 58 bin 20 lira idari para cezası kesildi.

Kumar oynanmasına yer ve imkan sağladığı iddia edilen iş yeri sahibi V.I. hakkında emniyet güçlerince adli işlem başlatıldı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi,

"Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkân Sağlama suçuna yönelik yapılan çalışmalar kapsamında;

Dörtyol ilçesi Numuneevler Mahallesi’nde bir iş yerinde yapılan kontrollerde;

İş yerinde açık alkol sunumu yapıldığı ve sigara içildiği tespit edilmiş,

1 masada bulunan 5 şahsın kumar oynadıkları görülmüş,

Masadan toplam 208 adet iskambil kâğıdı ile 7.500 TL para ele geçirilmiş,

Kumar oynayan 5 şahsa toplam 58.020 TL idari para cezası uygulanmış,

İş yeri sahibi V.I. hakkında Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkân Sağlama suçundan adli işlem yapılmıştır."