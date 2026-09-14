Van’da 2024 yılında kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş, kızının ölümündeki şüphelerin aydınlatılması için Bilal Erdoğan’dan destek istedi.
Van’daki Ulu Cami’de Bilal Erdoğan ile bir araya gelen Nizamettin Kabaiş, kızının ölümüne ilişkin soruşturmanın aydınlatılması yönündeki beklentisini dile getirdi.
'ATEŞ DÜŞTÜĞÜ YERİ YAKAR'
Kabaiş, kızının başına ne geldiğinin ortaya çıkarılması ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için yardım talebinde bulundu.
Bilal Erdoğan ise Kabaiş’in talebine, “Ateş düştüğü yeri yakar. İnşallah yargı içinde çözülür” yanıtını verdi.
Rojin Kabaiş’in ölümü, dosyadaki soru işaretleri ve ailesinin olayın aydınlatılmasına yönelik çağrıları nedeniyle kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor.
Bilal Erdoğan’ın Ulu Cami’deki temaslarının ardından Van’da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.