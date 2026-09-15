Akaryakıt fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Motorinin litre fiyatına yaklaşık 6,5 lira zam geldi. Peki akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?
Akaryakıta zam geldi: Benzin, motorin, LPG kaç TL oldu? İşte son rakamlar...
Motorinin litre fiyatına yaklaşık 6,5 lira zam geldi. Peki akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin, motorin, LPG kaç TL oldu? İşte İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları...Kaynak: Haber Merkezi
İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 80.26 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 95,60 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 34.99 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 80.12 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 95,46 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 34.39 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
İzmir’de benzin litre fiyatı: 81.52 TL
İzmir’de motorin litre fiyatı: 97,02 TL
İzmir’de LPG litre fiyatı: 34.99 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Ankara'da benzin litre fiyatı: 81.25 TL