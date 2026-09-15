Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Akaryakıta zam geldi: Benzin, motorin, LPG kaç TL oldu? İşte son rakamlar...

Akaryakıta zam geldi: Benzin, motorin, LPG kaç TL oldu? İşte son rakamlar...

Motorinin litre fiyatına yaklaşık 6,5 lira zam geldi. Peki akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin, motorin, LPG kaç TL oldu? İşte İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları...

Kaynak: Haber Merkezi
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Akaryakıta zam geldi: Benzin, motorin, LPG kaç TL oldu? İşte son rakamlar... - Resim: 1

Akaryakıt fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Motorinin litre fiyatına yaklaşık 6,5 lira zam geldi. Peki akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?

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Akaryakıta zam geldi: Benzin, motorin, LPG kaç TL oldu? İşte son rakamlar... - Resim: 2

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 80.26 TL

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Akaryakıta zam geldi: Benzin, motorin, LPG kaç TL oldu? İşte son rakamlar... - Resim: 3

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 95,60 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 34.99 TL

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Akaryakıta zam geldi: Benzin, motorin, LPG kaç TL oldu? İşte son rakamlar... - Resim: 4

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 80.12 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 95,46 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 34.39 TL

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Akaryakıta zam geldi: Benzin, motorin, LPG kaç TL oldu? İşte son rakamlar... - Resim: 5

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir’de benzin litre fiyatı: 81.52 TL

İzmir’de motorin litre fiyatı: 97,02 TL

İzmir’de LPG litre fiyatı: 34.99 TL

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Akaryakıta zam geldi: Benzin, motorin, LPG kaç TL oldu? İşte son rakamlar... - Resim: 6

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı: 81.25 TL

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