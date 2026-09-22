Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Standard Chartered rakam verdi: Altın 2026'yı nasıl bitirecek?

Standard Chartered rakam verdi: Altın 2026'yı nasıl bitirecek?

Standard Chartered, altın fiyatlarının yılın son çeyreğinde geleceği seviyeye ilişkin rakam verdi. Banka, reel faizlerle altın arasındaki ilişkinin zayıfladığını belirtirken doların güçlenmesini kısa vadeli risk olarak değerlendiriyor.

Utku Beycan Utku Beycan
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Standard Chartered rakam verdi: Altın 2026'yı nasıl bitirecek? - Resim: 1

İngiltere merkezli dev küresel kuruluş Standard Chartered, altın fiyatlarına ilişkin yeni değerlendirmesini paylaştı.

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Standard Chartered rakam verdi: Altın 2026'yı nasıl bitirecek? - Resim: 2

Bankanın Küresel Emtia Araştırmaları Başkanı Suki Cooper, altının Federal Rezervin geçen hafta yaptığı 25 baz puanlık faiz artırımının ardından yaşadığı kayıpları telafi ettiğini söyledi.

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Standard Chartered rakam verdi: Altın 2026'yı nasıl bitirecek? - Resim: 3

Cooper, altının 50 günlük hareketli ortalaması çevresinde destek aradığını belirtti.

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Standard Chartered rakam verdi: Altın 2026'yı nasıl bitirecek? - Resim: 4

Piyasaların odağının ise kısa vadeli faiz beklentilerinden doların kullanımının azalması, para biriminin değer kaybetmesi ve piyasa müdahalesi gibi daha geniş konulara kaydığını ifade etti. Cooper, altın fiyatlarında dalgalanmanın sürebileceğini söyledi.

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Standard Chartered rakam verdi: Altın 2026'yı nasıl bitirecek? - Resim: 5

Buna karşın resmi sektör talebinin altına düzenli destek verdiğini ve fiyatları yukarı taşıyabilecek yapısal unsurlar bulunduğunu belirtti.

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Standard Chartered rakam verdi: Altın 2026'yı nasıl bitirecek? - Resim: 6

Bankaya göre altının yükselen reel faizlere karşı hassasiyeti de azalıyor. 10 ve 30 yıllık tahvil getirileriyle olan korelasyonların sırasıyla yüzde eksi 20 ve yüzde eksi 10 seviyelerine yaklaştığı belirtildi.

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Standard Chartered rakam verdi: Altın 2026'yı nasıl bitirecek? - Resim: 7

2 yıllık reel tahvil getirisiyle korelasyon yüzde eksi 30'dan yüzde eksi 16'ya, 5 yıllık getirideki korelasyon ise yüzde eksi 38'den yüzde eksi 22'ye geriledi.

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Standard Chartered rakam verdi: Altın 2026'yı nasıl bitirecek? - Resim: 8

Standard Chartered, yüksek tahvil getirilerine rağmen altına yatırım talebinin yeniden hızlandığını açıkladı.

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Standard Chartered rakam verdi: Altın 2026'yı nasıl bitirecek? - Resim: 9

Altın destekli borsa yatırım ürünlerine (ETP) ağustosta toplam 121 ton giriş oldu. Bu rakam, Eylül 2025'ten bu yana görülen en yüksek aylık giriş olarak kaydedildi.

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Standard Chartered rakam verdi: Altın 2026'yı nasıl bitirecek? - Resim: 10

Cooper, 10 yıllık nominal ABD Hazine tahvili getirileri yüzde 5'in üzerine çıkmasına rağmen altına girişlerin devam ettiğini söyledi.

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Standard Chartered rakam verdi: Altın 2026'yı nasıl bitirecek? - Resim: 11

Buna göre altının uzun vadeli yapısal destekleri önemini koruyor. Öte yandan spekülatif pozisyonlarda aşırı bir yoğunlaşma görülmediği belirtildi.

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Standard Chartered rakam verdi: Altın 2026'yı nasıl bitirecek? - Resim: 12

Eylül ayındaki Fed toplantısı öncesinde yatırımcılar ağırlıklı olarak kâr realizasyonu yaptı.

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Standard Chartered rakam verdi: Altın 2026'yı nasıl bitirecek? - Resim: 13

Net fon uzun pozisyonu iki haftada 11 bin 800 sözleşme azalırken, brüt uzun pozisyonlar da 14 bin sözleşme geriledi.

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Standard Chartered rakam verdi: Altın 2026'yı nasıl bitirecek? - Resim: 14

Standard Chartered ekonomistleri, Fed'in aralık ayında faizleri bir kez daha artırmasını ve ardından 2027'ye kadar faiz politikasını değiştirmemesini bekliyor.

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Standard Chartered rakam verdi: Altın 2026'yı nasıl bitirecek? - Resim: 15

Banka, bu beklentinin ardından tahvil getirilerine ilişkin tahminlerini de yükseltti.

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Standard Chartered rakam verdi: Altın 2026'yı nasıl bitirecek? - Resim: 16

Cooper, yıl sonu beklentilerinin olumlu olmasına rağmen ABD dolarının altın için kısa vadeli risk oluşturduğunu söyledi.

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Standard Chartered rakam verdi: Altın 2026'yı nasıl bitirecek? - Resim: 17

Altının ABD dolarıyla üç aylık hareketli ters korelasyonunun yaklaşık yüzde 54 seviyesinde olduğu belirtildi.

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Standard Chartered rakam verdi: Altın 2026'yı nasıl bitirecek? - Resim: 18

Bu ilişkinin, altının reel faizlerle olan mevcut ilişkisinden daha güçlü olduğu kaydedildi. Standard Chartered, altının yılın son çeyreğinde ortalama 4.650 dolar seviyesinde olmasını bekliyor.

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Standard Chartered rakam verdi: Altın 2026'yı nasıl bitirecek? - Resim: 19

Üçüncü çeyrekte spot altın fiyatlarının ortalaması ise yaklaşık 4.350 dolar seviyesinde bulunuyor.

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Standard Chartered rakam verdi: Altın 2026'yı nasıl bitirecek? - Resim: 20

Standard Chartered, Eylül ayındaki faiz artırımının doların değer kaybına ilişkin bazı endişeleri azaltmış olabileceğini ve doların göreceli getiri avantajını artırmış olabileceğini belirtti.

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Standard Chartered rakam verdi: Altın 2026'yı nasıl bitirecek? - Resim: 21

Cooper ayrıca yatırımcıların Fed toplantısı öncesinde faiz artırımını büyük ölçüde fiyatladığını söyledi.

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Standard Chartered rakam verdi: Altın 2026'yı nasıl bitirecek? - Resim: 22

Net fon uzun pozisyonunun açık pozisyonların yüzde 34'ü seviyesinde pozitif kaldığı, ancak mevcut pozisyonlanmanın aşırı yoğun olmadığı ifade edildi.

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Standard Chartered rakam verdi: Altın 2026'yı nasıl bitirecek? - Resim: 23

NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.

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