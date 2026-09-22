İngiltere merkezli dev küresel kuruluş Standard Chartered, altın fiyatlarına ilişkin yeni değerlendirmesini paylaştı.
Standard Chartered rakam verdi: Altın 2026'yı nasıl bitirecek?
Standard Chartered, altın fiyatlarının yılın son çeyreğinde geleceği seviyeye ilişkin rakam verdi. Banka, reel faizlerle altın arasındaki ilişkinin zayıfladığını belirtirken doların güçlenmesini kısa vadeli risk olarak değerlendiriyor.Utku Beycan
Bankanın Küresel Emtia Araştırmaları Başkanı Suki Cooper, altının Federal Rezervin geçen hafta yaptığı 25 baz puanlık faiz artırımının ardından yaşadığı kayıpları telafi ettiğini söyledi.
Cooper, altının 50 günlük hareketli ortalaması çevresinde destek aradığını belirtti.
Piyasaların odağının ise kısa vadeli faiz beklentilerinden doların kullanımının azalması, para biriminin değer kaybetmesi ve piyasa müdahalesi gibi daha geniş konulara kaydığını ifade etti. Cooper, altın fiyatlarında dalgalanmanın sürebileceğini söyledi.
Buna karşın resmi sektör talebinin altına düzenli destek verdiğini ve fiyatları yukarı taşıyabilecek yapısal unsurlar bulunduğunu belirtti.
Bankaya göre altının yükselen reel faizlere karşı hassasiyeti de azalıyor. 10 ve 30 yıllık tahvil getirileriyle olan korelasyonların sırasıyla yüzde eksi 20 ve yüzde eksi 10 seviyelerine yaklaştığı belirtildi.
2 yıllık reel tahvil getirisiyle korelasyon yüzde eksi 30'dan yüzde eksi 16'ya, 5 yıllık getirideki korelasyon ise yüzde eksi 38'den yüzde eksi 22'ye geriledi.
Standard Chartered, yüksek tahvil getirilerine rağmen altına yatırım talebinin yeniden hızlandığını açıkladı.
Altın destekli borsa yatırım ürünlerine (ETP) ağustosta toplam 121 ton giriş oldu. Bu rakam, Eylül 2025'ten bu yana görülen en yüksek aylık giriş olarak kaydedildi.
Cooper, 10 yıllık nominal ABD Hazine tahvili getirileri yüzde 5'in üzerine çıkmasına rağmen altına girişlerin devam ettiğini söyledi.
Buna göre altının uzun vadeli yapısal destekleri önemini koruyor. Öte yandan spekülatif pozisyonlarda aşırı bir yoğunlaşma görülmediği belirtildi.
Eylül ayındaki Fed toplantısı öncesinde yatırımcılar ağırlıklı olarak kâr realizasyonu yaptı.
Net fon uzun pozisyonu iki haftada 11 bin 800 sözleşme azalırken, brüt uzun pozisyonlar da 14 bin sözleşme geriledi.
Standard Chartered ekonomistleri, Fed'in aralık ayında faizleri bir kez daha artırmasını ve ardından 2027'ye kadar faiz politikasını değiştirmemesini bekliyor.
Banka, bu beklentinin ardından tahvil getirilerine ilişkin tahminlerini de yükseltti.
Cooper, yıl sonu beklentilerinin olumlu olmasına rağmen ABD dolarının altın için kısa vadeli risk oluşturduğunu söyledi.
Altının ABD dolarıyla üç aylık hareketli ters korelasyonunun yaklaşık yüzde 54 seviyesinde olduğu belirtildi.
Bu ilişkinin, altının reel faizlerle olan mevcut ilişkisinden daha güçlü olduğu kaydedildi. Standard Chartered, altının yılın son çeyreğinde ortalama 4.650 dolar seviyesinde olmasını bekliyor.
Üçüncü çeyrekte spot altın fiyatlarının ortalaması ise yaklaşık 4.350 dolar seviyesinde bulunuyor.
Standard Chartered, Eylül ayındaki faiz artırımının doların değer kaybına ilişkin bazı endişeleri azaltmış olabileceğini ve doların göreceli getiri avantajını artırmış olabileceğini belirtti.
Cooper ayrıca yatırımcıların Fed toplantısı öncesinde faiz artırımını büyük ölçüde fiyatladığını söyledi.
Net fon uzun pozisyonunun açık pozisyonların yüzde 34'ü seviyesinde pozitif kaldığı, ancak mevcut pozisyonlanmanın aşırı yoğun olmadığı ifade edildi.
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.