Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 5. haftanın tamamlanmasının ardından VAR kayıtlarını paylaştı.

Paylaşılan görüntülerde Beşiktaş-Erzurumspor ve Galatasaray-Kocaelispor karşılaşmalarındaki iptal edilen gollere ilişkin VAR incelemeleri de yer aldı.

TROSSARD'IN GOLÜNDE ELLE OYNAMA KARARI

Beşiktaş'ın Erzurumspor karşısında Leandro Trossard ile bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından atak başlangıç aşamasındaki elle oynama gerekçesiyle iptal edildi.

Pozisyona ilişkin VAR kayıtları şu şekilde:

VAR: "VAR konuşuyor. Sahada inceleme öneriyorum, atak başlangıç aşamasının başındaki potansiyel ihlal için. Tamam mı?"

Gürcan Hasova: "Tamam geliyorum, geliyorum."

VAR: "Bekliyorum, temas anını göstereceğim."

Gürcan Hasova: "Ekrandayım."

VAR: "Savunmacı tarafından temas noktası burası."

VAR: "Biraz oynatıyorum."

Gürcan Hasova: "Bu temas anı değil mi?"

Gürcan Hasova: "Evet tamam. Oldukça net, bunu sahada görmedim."

VAR: "Evet. Atağın başladığı yer burası."

VAR: "Sonra şunu göstereceğiz sana."

Gürcan Hasova: "Evet tamam. Açıkça elle oynama ihlali."

Gürcan Hasova: "Gol iptali ve direkt serbest vuruş vereceğim."

VAR: "Evet, direkt serbest vuruş. Kontrol tamamlandı."

GALATASARAY'IN GOLÜNDE KALECİYE FAUL KARARI

Galatasaray'ın Kocaelispor karşılaşmasının ilk yarısında bulduğu gol de VAR müdahalesinin ardından geçersiz sayıldı.

Hakem Atilla Karaoğlan, saha kenarında yaptığı incelemede Kocaelispor kalecisinin topu kontrol ettiği sırada müdahaleye maruz kaldığına karar vererek golü iptal etti.

Pozisyonun VAR kayıtları şu şekilde:

VAR: "Atilla, sahada inceleme öneriyorum."

Atilla Karaoğlan: "Geldim."

VAR: "Kaleci topu kontrol ediyor. Sonrasında topa vuruyor. Gördün mü?"

Atilla Karaoğlan: "Evet, kaleci topu tutuyor. Top ile zemin arasında."

VAR: "Her iki eliyle topu kontrol ediyor kaleci."

VAR: "Oyuncu sonra vuruyor topa."

Atilla Karaoğlan: "Evet. Direkt serbest vuruş vereceğim. Gol iptal."

VAR: "Katılıyorum."