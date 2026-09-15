Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 5. haftanın tamamlanmasının ardından VAR kayıtlarını paylaştı.

Paylaşılan görüntülerde Beşiktaş-Erzurumspor ve Galatasaray-Kocaelispor karşılaşmalarındaki iptal edilen gollere ilişkin VAR incelemeleri de yer aldı.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın golleri iptal edilmişti: VAR kayıtları açıklandı - Resim : 1

TROSSARD'IN GOLÜNDE ELLE OYNAMA KARARI

Beşiktaş'ın Erzurumspor karşısında Leandro Trossard ile bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından atak başlangıç aşamasındaki elle oynama gerekçesiyle iptal edildi.

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Pozisyona ilişkin VAR kayıtları şu şekilde:

VAR: "VAR konuşuyor. Sahada inceleme öneriyorum, atak başlangıç aşamasının başındaki potansiyel ihlal için. Tamam mı?"

Gürcan Hasova: "Tamam geliyorum, geliyorum."

VAR: "Bekliyorum, temas anını göstereceğim."

Gürcan Hasova: "Ekrandayım."

VAR: "Savunmacı tarafından temas noktası burası."

VAR: "Biraz oynatıyorum."

Gürcan Hasova: "Bu temas anı değil mi?"

Gürcan Hasova: "Evet tamam. Oldukça net, bunu sahada görmedim."

VAR: "Evet. Atağın başladığı yer burası."

VAR: "Sonra şunu göstereceğiz sana."

Gürcan Hasova: "Evet tamam. Açıkça elle oynama ihlali."

Gürcan Hasova: "Gol iptali ve direkt serbest vuruş vereceğim."

VAR: "Evet, direkt serbest vuruş. Kontrol tamamlandı."

Beşiktaş ve Galatasaray'ın golleri iptal edilmişti: VAR kayıtları açıklandı - Resim : 3

GALATASARAY'IN GOLÜNDE KALECİYE FAUL KARARI

Galatasaray'ın Kocaelispor karşılaşmasının ilk yarısında bulduğu gol de VAR müdahalesinin ardından geçersiz sayıldı.

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Hakem Atilla Karaoğlan, saha kenarında yaptığı incelemede Kocaelispor kalecisinin topu kontrol ettiği sırada müdahaleye maruz kaldığına karar vererek golü iptal etti.

Pozisyonun VAR kayıtları şu şekilde:

VAR: "Atilla, sahada inceleme öneriyorum."

Atilla Karaoğlan: "Geldim."

VAR: "Kaleci topu kontrol ediyor. Sonrasında topa vuruyor. Gördün mü?"

Atilla Karaoğlan: "Evet, kaleci topu tutuyor. Top ile zemin arasında."

VAR: "Her iki eliyle topu kontrol ediyor kaleci."

VAR: "Oyuncu sonra vuruyor topa."

Atilla Karaoğlan: "Evet. Direkt serbest vuruş vereceğim. Gol iptal."

VAR: "Katılıyorum."