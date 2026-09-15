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Fatih Tekke'nin ayrılığı sonrası Trabzonspor teknik direktörlük görevine Alman çalıştırıcı Thomas Reis'i getirmeye hazırlanıyor.

SAMSUNSPOR'DAN SONRA LUDOGORETS'İ ÇALIŞTIRIYORDU

Daha önce Süper Lig'de Samsunspor'da görev yapan 52 yaşındaki deneyimli teknik adam son olarak Bulgar ekibi Ludogorets'i çalıştırıyordu.

GÜNEŞ, AVCI VE PIOLI'NİN YERİNE REIS TERCİH EDİLDİ

Şenol Güneş, Abdullah Avcı ve Stefano Pioli gibi isimleri de gündemine alan bordo mavili yönetim tercihini Thomas Reis'tan yana kullandı.

GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ İLK ANTRENMANINA YARIN ÇIKACAK

Thomas Reis'ın Trabzonspor ile 2 yıllık sözleşme imzalaması ve Galatasaray derbisi öncesi yarın takımın başında ilk antrenmanına çıkması bekleniyor.